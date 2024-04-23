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“دعاء” بعثت به شقيقة إسماعيل هنية لأخيها وضعه الاحتلال بلائحة الاتهام ضدها

بقلم
"دعاء" بعثت به شقيقة إسماعيل هنية لأخيها وضعه الاحتلال بلائحة الاتهام ضدها

وطن – كشفت وكالة “رويترز” بعض نتائج التحقيق الإسرائيلي مع السيدة صباح هنية، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، والمعتقلة من قبل سلطات الاحتلال منذ أول أبريل الجاري.

وكشف تقرير الوكالة أن الإدعاء العام الإسرائيلي اتهم، يوم الأحد الماضي، شقيقة إسماعيل هنية “بالتحريض والتضامن مع جماعة إرهابية بعدما أشادت بالهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر وأشعل شرارة الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في قطاع غزة.”

وتعيش صباح عبد السلام هنية (57 عاما) في بلدة “تل السبع” بجنوب الأراضي المحتلة، ويقيم شقيقها إسماعيل هنية في قطر رفقة قادة آخرون لحماس وهو رئيس المكتب السياسي للحركة.

رسائل شقيقة إسماعيل هنية

وزارة عدل الاحتلال المزعومة قالت إن شقيقة هنية محتجزة منذ اعتقالها في الأول من أبريل نيسان الجاري. ولم يصدر تعليق بعد من محاميها.

ووفقا للائحة الاتهام الصهيونية، أرسلت صباح هنية بعد أيام فقط من هجوم حماس يوم 7 أكتوبر، رسائل إلى عشرات من جهات الاتصال، بما في ذلك شقيقها إسماعيل هنية، أشادت فيها بالهجوم عبر الحدود.

ومن رسائلها المذكورة في لائحة الاتهام الإسرائيلية “اللهم أحصهم عددا، واقتلهم، ولا تترك منهم أحدا يا الله”.

جدير بالذكر أنه في 1 أبريل الجاري، اعتقلت شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك)، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بلدة تل السبع في النقب جنوب إسرائيل.

وزعمت شرطة الاحتلال وقتها أنه خلال مداهمة منزلها عثرت على مبالغ مالية ودلائل تربطها “بجرائم تعرض دولة الاحتلال للخطر”.

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"دعاء" بعثت به شقيقة إسماعيل هنية لأخيها وضعه الاحتلال بلائحة الاتهام ضدها

“دعاء” بعثت به شقيقة إسماعيل هنية لأخيها وضعه الاحتلال بلائحة الاتهام ضدها

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