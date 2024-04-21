ناشد أمير قطر التدخل العاجل لرفع الظلم عنه.. ما قصة الدكتور عبد العزيز الخزرج الأنصاري؟ (فيديو)

وطن – وجه المؤثر القطري الدكتور عبد العزيز الخزرج الأنصاري، رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يطالبه فيها بالتدخل لرفع ما قال إنه ظلم كبير وقع عليه دون كشف التفاصيل.

وقال عبدالعزيز الأنصاري في مقطع الفيديو الذي تناقلته عدة حسابات ولاقى تفاعلا كبيرا، مخاطباً الأمير تميم بن حمد:” أنت علمتنا أن قطر هي كعبة المظلوم”.

رسالة المؤثر القطري الدكتور عبد العزيز الخزرج الأنصاري إلى أمير قطر يطالبه فيها بالتدخل لرفع الظلم عنه pic.twitter.com/u2AuFRKqiy — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) April 21, 2024

رسالة الدكتور عبد العزيز الأنصاري لأمير قطر

وأضاف:” علمتنا أيضاً أن قطر قبيلة واحدة مشيراً إلى أنه اعتاد في مقاطعه التي ينشرها على التأكيد أننا أسرة واحدة في قطر.”

ويشار إلى أن عبدالعزيز الخزرج كان قد تم إيقافه من قبل السلطات منتصف العام الماضي، واختفى منذ هذا التاريخ وتوقفت صفحاته عبر مواقع التواصل عن بث أي جديد له.

ولا يعرف تاريخ تصوير هذا المقطع الجديد الذي يوجه فيه رسالته للشيخ تميم، ولا مكان تصويره ونشر المقطع منصة “شؤون إسلامية” بموقع إكس، وتداولته عدة حسابات وقتها.

وتابع الدكتور الأنصاري أنه تعرض لظلم شديد استمر لسنوات طويلة، دون أن يكشف تفاصيل ما تعرض له، بل أكد أنه لن يتحدث عن تفاصيل ويريد حل الأمر داخل الأسرة.

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واستدرك أنه لم يكن يرغب بتسجيل هذا الفيديو الذي كان آخر ما يفكر فيه، مضيفاً أنه حاول قدر المستطاع إزالة هذا الظلم ولكنه كان يتجدد ويتكرر أكثر وأكثر.

ودون أن يذكر تفاصيل مشكلته أو الظلم الذي تعرض له ناشد الدكتور عبدالعزيز الخزرج الأنصاري الأمير تميم، بإصدار “توجيهاته السديدة والكريمة بإزالة الظلم عن مواطن يحب بلاده ويدافع عنها بكل ما يملك” حسب قوله.

من هو الدكتور عبدالعزيز الخزرج الأنصاري؟

والدكتور عبدالعزيز علي الخزرج الأنصاري, خبير واستشاري ومقدم برامج تلفزيونية ودورات تدريبية قطري، وهو مؤلف لعدة كتب في المجال الاجتماعي في أمور الزواج والطلاق وتربية الأولاد وحل المشاكل الأسرية.

والأنصاري من مواليد الدوحة بقطر وهو متزوج وله عدة أولاد، وحاصل على شهادة الدكتوراة في العلوم الاجتماعية والدراسات الإسلامية من الجامعة اللاهوتية بالولايات المتحدة الأمريكية.

عضو المنتخب القطري لألعاب القوى في الثمانينات، احتكر المركز الأول على مستوى قطر في مسابقة دفع الجلة لمدة أربع سنوات متتالية 1986 حتى 1989. بطل مدارس قطر لسنتان متتاليتان في نفس المسابقة.

عمل كوسيط ومنتج مع عدة شركات للتأمين من 1989 حتى 1992.

من الموظفين المؤسسين للشركة القطرية الاسلامية للتأمين (شركة مساهمة قطرية) في 1994 وعمل بها لمدة سنتان كمسؤول إنتاج وعلاقات عامة.

وعمل أيضا سكرتير خاص لوكيل وزارة التربية والتعليم بالنيابة لمدة سنة 1996. وهو صاحب فكرة صندوق التمويل الذاتي في وزارة التربية والتعليم وعمل أمين عام للصندوق لمدة 6 شهور في 1997.

وسبق أن أوقفت السلطات القطرية في مايو من العام 2023، الناشط القطري الدكتور عبد العزيز الخزرج الأنصاري، وتوقف عن بث حلقاته على اليوتيوب.

وانتشرت أنباء وقتها أنه تم القبض عليه لتوجيهه انتقادات لدول التطبيع مع الاحتلال ومنها الإمارات والسعودية.

وتصالحت قطر مع أبوظبي والرياض بعد الأزمة الخليجية التي استمرت سنوات عقب حصار قطر في 2017، وأنهى اتفاق العلا في 2020 هذه الأزمة الأخطر في تاريخ الخليج.