موسم الرياض .. أخصائي: “كل بنت راحت تستاهل التحرش والاغتصاب”!

أثار الدكتور عبدالعزيز الخزرج الأنصاري، الأخصائي الاجتماعي القطري، الجدل بتعليقه على موسم الرياض حيث حمّل مسؤولية وقائع التحرش الصادمة التي شهدها هذا الموسم والمواسم السابقة، للفتيات، حيث اعتبرهن المسؤول الأول عن ذلك.

وشهد حفل افتتاح موسم الرياض، العديد من حالات التحرش الصادمة، ووثق ذلك عدة فيديوهات انتشرت بين السعوديين على مواقع التواصل، وسط تحذيرات من السلطات السعودية بعقوبة جريمة التحرش.

عبدالعزيز الانصاري : كل بنت راحت ل #موسم_lلرياض تستاهل التحرش والاغتصاب ! pic.twitter.com/6O2sNWxkeN — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 23, 2021

وفي كلمة مصورة له بثها عبر صفحاته بمواقع التواصل، اعتبر الدكتور عبدالعزيز الأنصاري، أن “أي فتاة ذهبت إلى موسم الرياض وتم التحرش بها فهي تستحق ذلك” حسب وصفه.

وقال: “أي إنسانة راحت إلى هذه البلوعة (يقصد موسم الرياض) راحت إلى هذا المستنقع. راحت إلى هذا المكان المملوء بالفسق والفجور. تستاهل التحرش.”

وتابع: “البنت اللي تشتكي من التحرش ليش تروحين هذه الأماكن. هل أنت ذاهبة لمكان فيه صحابة مثلا أو مسجد.”

ووصف الأخصائي الاجتماعي المتواجدين في موسم الرياض بـ”الحيوانات المسعورة”.

وأشار إلى وقائع التحرش التي حدثت هناك، وشرح بعضا منها مستنكرا حدوث هذا في المجتمع السعودي المحافظ.

وأكد وجهة نظره مرة أخرى، باعتبار الفتيات الزائرات لموسم الرياض مستحقات للتحرش: “اللي تروح مثل هذا المكان تستاهل يتحرشون فيها ويغتصبونها كمان.. ياما حذرنا وياما تكلمنا.”

وزعم:”هم يحبون أن يتم التحرش بهن. اللي مسكووا خلفيتها ما شافت المسخرة اللي حصلت قبل ذلك في مواسم سابقة وفي العيد الوطني. لا شافت وهي راضية وهي حابة هالشيء.”

موسم الرياض

ويشار إلى أن موسم الرياض 2021، انطلق مساء يوم الأربعاء، بحفل افتتاح حضره جمهور ضخم وصل إلى أكثر من 750 ألف شخص، وفق ما ذكرت الهيئة العامة للترفيه.

+750 ألف زائر لمسيرة افتتاح #موسم_الرياض تخيل أكثر 💚🇸🇦 pic.twitter.com/PXlWr7ntMM — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) October 20, 2021

وتم إلغاء نسخة العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وشهد حفل الافتتاح العديد من حوادث التحرش بالفتيات، حتى أن الشرطة السعودية أصدرت بيانات عبر حساباتها بمواقع التواصل تحذر من العقوبة القانونية الشديدة للتحرش لتخويف المراهقين.

وأظهرت عدة مقاطع تحرش جماعي بفتيات من قبل الشباب، وكذلك حالات نحرش فردية لاقت انتقادات واسعة مع مطالبات للسلطات بالتدخل.