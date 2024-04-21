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قطر.. انهيار مسافرة داخل المطار وتفاصيل أزمة غريبة انتهت بتعويضها ماليا بحكم قضائي

بقلم
قطر.. انهيار مسافرة داخل المطار وتفاصيل أزمة غريبة انتهت بتعويضها ماليا بحكم قضائي

وطن – ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة في قطر شركة طيران بتعويض مسافرة بمبلغ 20 ألف ريال، بعد رفض موظفة تابعة للشركة تمكينها من صعود الطائرة التي كانت متوجهة من الدوحة إلى عاصمة عربية.

ووفق وسائل إعلام قطرية فإن الموظفة خاطبت المُدّعية بصوت عال، وادعت بأنها متأخرة ولن تسمح لها بركوب الطائرة للذهاب لوجهتها، مما أفقدها الرحلة التي كان من المفترض أن تقلها.

وبحسب صحيفة “الشرق” تفيد وقائع الدعوى أن مسافرة أقامت دعوى ضد شركة طيران أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالبة إلزام الشركة بأداء مبلغ قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

 

انهيار المسافرة

ووفق المصدر قصدت المدعية المسافرة المطار في يوم الواقعة لإتمام إجراءات التسجيل للدخول إلى المطار، ونفذت كافة الإجراءات اللازمة للسفر تمهيداً لركوب الطائرة في رحلة من الدوحة متوجهة لعاصمة عربية.

وعند وصولها بوابة الطائرة وتسليمها بطاقات الدخول للموظفة المختصة قامت الموظفة بمخاطبة المدعية بصوت عال، وادعت بأنها متأخرة ولن تسمح لها بركوب الطائرة للذهاب لوجهتها.

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وحاولت المدعية بشتى الطرق إقناع الموظفة بتمكينها من ركوب الطائرة لاسيما أنه لا يزال هناك متسع من الوقت وهو حوالي ساعة قبل موعد الإقلاع، إلا أنّ الموظفة رفضت دون مبرر وتعاملت مع المسافرة بأسلوب غير لائق مما أدى إلى انهيارها.

ووفق المادة 88 من قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في الدولة أمام محكمة محل وقوع الحادث، على أنه يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين وواحد أو أكثر من المدعى عليهم على إقامة الدعاوى أمام محاكم أي دولة أخرى.

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قطر.. انهيار مسافرة داخل المطار وتفاصيل أزمة غريبة انتهت بتعويضها ماليا بحكم قضائي

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