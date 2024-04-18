مطار حمد الدولي في قطر ينتزع تاج “أفضل مطار في العالم” من سنغافورة

كان السباق على لقب “أفضل مطار في العالم” عبارة عن علاقة ثنائية في السنوات الأخيرة، حيث يتصدر مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، ومطار “شانغي” السنغافوري المنافسة.

وتربع مطار حمد الدولي على قائمة أفضل مطارات العالم لعام 2024 متفوقا بذلك على نظيره شانغي السنغافوري الذي فاز باللقب 12 مرة خلال السنوات الماضية، وفقا لشركة “سكاي تراكس” المتخصصة بتصنيف والمطارات، والتي تعتمد بالأساس على استطلاعات لقياس مستوى رضا العملاء والمسافرين.

وجاء فوز مطار حمد الدولي في الدوحة باللقب هذا العام بعد أن حل ثانيا العام الماضي، فيما تربع المطار السنغافوري على المركز الأول.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن المدير التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بدر المير القول إن “مطار حمد الدولي يحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على بدء عملياته. ويشرفنا حقا أن يختارنا المسافرون كأفضل مطار في العالم للمرة الثالثة”.

قائمة أفضل مطارات العالم لعام 2024

وفي عرض قوي لآسيا، حصل مطار سيول إنتشون الكوري الجنوبي على المركز الثالث، كما جرى اختياره كأكثر المطارات ملائمة للعائلات لعام 2024.

واحتل مطارا هانيدا وناريتا في طوكيو المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وحقق مطار هونغ كونغ قفزة كبيرة بتقدمه 22 مركزا ليحتل المرتبة 11. بالمقابل قفز مطار دبي 10 مراكز ليحتل المرتبة السابعة.

ومرة أخرى، لم تكن المطارات الأميركية موجودة في قائمة أفضل 20 مطارا. حيث تراجع مطار سياتل تاكوما الدولي، الأعلى تصنيفا في الولايات المتحدة، ستة مراكز ليحتل المرتبة 24.

وواصلت أوروبا تقديم أداء قوي، حيث حافظت كل من مطارات باريس شارل ديغول (6) وميونيخ (8) وزيورخ (9) وإسطنبول (10) على مراكزها في المراتب العشر الأولى.