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رسميا.. إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري بكأس الكونفدرالية

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رسميا.. إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري بكأس الكونفدرالية

وطن – أعلنت وسائل إعلام مغربية، مساء الأحد، عن إلغاء مباراة فريقي اتحاد الجزائر ونهضة بركان في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، على خلفية الأزمة المشتعلة في الجزائر منذ وصول الفريق المغربي للجزائر.

وأوردت صحيفة “الصحيفة” المغربية الخبر بإلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد الجزائر، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وأثار هذا القرار جدلا واسعا بين المغاربة والجزائريين عبر مواقع التواصل.

أزمة نهضة بركان في الجزائر

واندلعت أزمة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونظيره نهضة بركان، لدى وصول بعثة الفريق المغربي إلى مطار هواري بومدين الدولي، لمواجهه الفريق الجزائري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حيث رفضت السلطات الجزائرية خروج بعثة الفريق المغربي نهضة بركان من المطار بالأمتعة الخاصة بهم بسبب تواجد خريطة للمغرب تضم أراضي الصحراء على قميص نهضة بركان.

رئيس الاتحاد الجزائري يكشف تفاصيل جديدة عن الأزمة

وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي كشف عن تطورات جديدة بخصوص أزمة مواجهة اتحاد العاصمة ونهضة بركان التي تم إلغاؤها وكانت مقررة، مساء اليوم الأحد ، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية تصريحات وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يقول فيه إنه تم تجهيز أقمصة جديدة لنهضة بركان من أجل تأمين خوض المباراة.

وتابع أنه حتى وإن خاض نهضة بركان مباراة اليوم بالأقمصة الجديدة، فإن الاتحاد الجزائري يرفض لعب اتحاد العاصمة مباراة الإياب أمام الفريق المغربي بأقمصة تحمل خريطة المغرب.

وهدد صادي حسب الصحيفة الجزائرية، باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، في حال عدم إنصاف الموقف الجزائري من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الكاف يسمح لنهضة بركان اللعب بالقمصان

وكانت تقارير صحفية مغربية، كشفت اليوم الأحد، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سمح لفريق نهضة بركان بخوض المباراة بقميصه الرسمي الذي يضم خريطة المغرب، وطلب من السلطات الجزائرية الإفراج عن أمتعة النادي المغربي.

وأكدت ذات التقارير، أن نهضة بركان لن يخوض المباراة في حال عدم استعادته قمصانه من السلطات الجزائرية.

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