فوضى واشتباكات.. أمن الجزائر استعمل القوة مع بعثة نهضة بركان ومسؤول كبير يستفزهم بما قاله (فيديو)

وطن – احتجزت السلطات الجزائرية بعثة فريق “نهضة بركان” المغربي بمطار هواري بومدين، صباح الجمعة، بعد وصولها للمطار مباشرة قادمة من مطار وجدة أنݣاد في رحلة مباشرة وبطائرة أجنبية.

وذلك للقاء نادي اتحاد العاصمة الجزائري، على “ملعب 5 يوليو” في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

من عين المكان ، الصحفي محمد تلاغي

🔴🔴حضور الأمن … ملاسنات و تشابك بالأيدي … الأمن الجزائري يستعمل القوة مع بعثة النهضة البركانية لإخراجهم من المطار.

“أنتم غير مرغوب فيكم فوق التراب الجزائري”

هكذا خاطبهم مسؤول أمني جزائري كبير pic.twitter.com/iOH3iq3596 — هشام السنوسي (@Pirana_dusahara) April 19, 2024

ونادي “نهضة بركان” أو “النهضة البركانية” هو نادي رياضي مغربي من مدينة بركان تأسس سنة 1938 وغير اسمه في عام 1971، وهو يلعب في الدوري المغربي الممتاز.

ووفق وسائل إعلام جزائرية جاء احتجاز بعثة نهضة بركان، بسبب أقمصته الرسمية التي تحمل الخريطة المغربية كاملة.

وجاء احتجاز سلطات المطار أعضاء البعثة عصر الجمعة، بعد وصولها على متن الرحلة القادمة من مطار وجدة أنكاد في رحلة مباشرة استغرقت حوالي ساعة، حيث فوجئت البعثة المغربية بقرار السلطات الجزائرية، بالرغم من أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كانت قد صادقت على القميص الذي يلعب به فريق نهضة بركان المغربي، وهو نفسه الذي خاض به الفريق البركاني جميع مبارياته القارية.

تشابك بالأيدي

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من أعضاء الفريق المغربي بلباسهم البرتقالي وهم يتلاسنون مع أمن المطار داخل قاعة مغلقة.

وبدا هناك تشابك بالأيدي ويسمع صوت أحد أعضاء البعثة وهو يقول “عيب عليكم”.

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وأمام هذا الوضع، افترش لاعبو الفريق المغربي أرض المطار، وأدوا صلاة الجمعة في ردهاته، في انتظار نتيجة الاتصالات التي تجري حاليا لحل الأزمة.

بعثة نهضة بركان تقيم الصلاة في مطار الجزائر، بعد منعها من مغادرة مطار “الهواري بومدين” صباح الجمعة، بسبب الأقمصة الرسمية للفريق “البرتقالي”، والتي تحمل خريطة المملكة المغربية كاملة.#المغرب #الجزائر #نهضة_بركان #كرة_قدم pic.twitter.com/RXZPuIDt9u — Hespress هسبريس (@hespress) April 19, 2024

وقال موقع “المنتخب” الرياضي الجزائري إن لاعبي وأطر نهضة بركان لا زالوا ينتظرون ما ستسفر عنه التدخلات التي قام بها الفريق البركاني الذي وجه خطابا إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم التي يقوم مسؤولوها باتصالاتهم لدى الجامعة الجزائرية لإيجاد حل في الموضوع.

وكشف موقع “kooora“، أن الأزمة تتمثل بالأساس في خريطة المغرب، المطبوعة على قمصان نهضة بركان، والتي تعتبرها الجزائر مخالفة لقوانينها.

ومن المقرر أن تقام مواجهة نهضة بركان ومضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، الأحد.