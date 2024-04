انفجارات في أصفهان الإيرانية.. هل بدأ الهجوم الإسرائيلي؟

وطن – أفادت إيران بأن انفجارات وقعت في سماء مدينة أصفهان وتم تفعيل المضادات الدفاعية في أجواء البلاد.

جاء ذلك في ظل تقارير إسرائيلية وأمريكية تحدثت عن توجيه إسرائيل ضربة داخل إيران.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أنه تم تفعيل المضادات الدفاعية الجوية في أجواء عدد من المحافظات، بينما تحدث التلفزيون الإيراني عن سماع دوي أصوات قوية في محافظة أصفهان وسط البلاد.

Israel missile strike targeted a site in Iran

Explosions in Isfahan in central Iran, in the As-Suwayda Governorate of southern Syria, and in the Baghdad area and Babil Governorate of Iraq pic.twitter.com/vFPVeEGGuU

— Sumit (@SumitHansd) April 19, 2024