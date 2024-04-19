انفجارات في أصفهان الإيرانية.. هل بدأ الهجوم الإسرائيلي؟

وطن – أفادت إيران بأن انفجارات وقعت في سماء مدينة أصفهان وتم تفعيل المضادات الدفاعية في أجواء البلاد.

جاء ذلك في ظل تقارير إسرائيلية وأمريكية تحدثت عن توجيه إسرائيل ضربة داخل إيران.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أنه تم تفعيل المضادات الدفاعية الجوية في أجواء عدد من المحافظات، بينما تحدث التلفزيون الإيراني عن سماع دوي أصوات قوية في محافظة أصفهان وسط البلاد.

Israel missile strike targeted a site in Iran Explosions in Isfahan in central Iran, in the As-Suwayda Governorate of southern Syria, and in the Baghdad area and Babil Governorate of Iraq pic.twitter.com/vFPVeEGGuU — Sumit (@SumitHansd) April 19, 2024

فيما قالت وكالة مهر الإيرانية إن أصوات الانفجارات راحعة إلى قيام الدفاع الجوي بإسقاط ثلاث مسيرات صغيرة في أجواء أصفهان فجر الجمعة، وهو ما صدر أيضاً عن التليفزيون الإيراني الذي قال إن أصوات الانفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيرات الصغيرة.

وأكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية تعليق الرحلات الجوية بمطارات طهران وأصفهان وشيراز.

ومن المعروف أنه توجد العديد من المواقع النووية الإيرانية بإقليم أصفهان، بما في ذلك نطنز محور البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم.

المنشآت النووية

قال التلفزيون الإيراني، إن المنشآت النووية الإيرانية لم تتعرض لأي ضرر، وذلك بعد سماع دوي انفجارات عنيفة في مدينة أصفهان وسط البلاد، وسط تقارير عن هجوم إسرائيلي.

وأضاف أن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تصب بأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.

في سياق متصل، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع، قوله إن المنشآت النووية بمحافظة أصفهان آمنة بالكامل، ولم يسجل فيها أي حادث.

وكانت ثلاثة انفجارات قد دوت قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية في الجيش الإيراني، حسب وكالة فارس الإيرانية.

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وذكر التلفزيون الإيراني: “عند حوالي الساعة 1230 صباحا بتوقيت غرينتش رُصدت 3 مسيرات في سماء أصفهان وجرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي وتدمير المسيرات في السماء”.

ونقلت قناة “إيه بي سي نيوز” عن مسؤول أمريكي القول، إن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران، في حين قالت رويترز، نقلا عن مسؤول أمريكي آخر، إن صواريخ إسرائيلية تضرب موقعا داخل الأراضي الإيرانية.

وكان قادة الاحتلال الإسرائيلي تعهدوا بالرد على الضربات الإيرانية ليلة السبت الماضي، في حين هددت طهران بالرد بقوة أكبر حال تحركت “إسرائيل” عسكريا ضدها.

وتتصاعد التحذيرات الدولية والأممية من مخاطر انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية في ظل ارتفاع حدة التوترات.