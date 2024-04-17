الرئيسية » الهدهد » هل سيول الامارات عقاب من السماء؟! .. عالم الفضاء عصام حجي يجيب

هل سيول الامارات عقاب من السماء؟! .. عالم الفضاء عصام حجي يجيب

بقلم
سيول الامارات .. غرق مطار دبي

قال عالم الفضاء المصري عصام حجي إنّ سيول الامارات وسلطنة عمان “تذكرنا بحقيقة أن السبب الأول للوفيات في الصحراء ليس العطش وانما الغرق، وان هذه المخاطر ستتزايد في العقود القادمة بينما يتناقص عزمنا على دراستها”.

وشارك عصام حجي في منشور على حسابه منصة إكس بحثاً  يشرح العوامل المناخية والنفسية التي تؤدي لزيادة حجم هذه الأضرار في الصحراء، ومن أهمها هو قلة الأبحاث وإنكار وجود هذه الظواهر في الأساس ومن هنا رفض التعامل بجدية مع الدراسات (ان وجدت) ومع تعليمات السلامة التي في الاغلب لا تجد مساحة كافية للنشر والتوعية في الاعلام.

وأضاف: “كباحث في مجال الكوارث الطبيعية، أوضح أن السيول في عمان والإمارات ظاهرة مناخية وهي الأعاصير في الخليج التي تصيب كل دول المنطقة بلا استثناء. هي ليست عقاب سمائي ولا تخلف في البنية التحتية”.

وزاد: “هذا العام مرة ١٠٠ السنة على إعصار كبير ومدمر مشابه أطلق عليه “عام الطبعة” وهو حدث متأصل في الثقافة الخليجية”.

كما تابع: “ما زلنا بعد كل هذا الوقت بعيدين عن الوعي المطلوب بيئتنا الصحراوية ومتغيرتها. لذلك يجب أن نستغل هذه الظواهر لفهم عالمنا المتغير وليس لإضافة المزيد من سوء الفهم”.

ووفق وسائل إعلام عمانية، تسبب منخفض المطير الجوي الذي أثر على السلطنة خلال الأيام الثلاثة الماضية في وفاة 19 شخصًا، ولا يزال البحث جاريًا عن 4 مفقودين.

وفي الإمارات، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتي، ان كمية الأمطار التي هطلت على الإمارات، الثلاثاء، كانت الأكبر منذ 75 عاماً.

وانتشرت عشرات المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر غرق شوارع بما فيها من مركبات، إلى جانب غرق مطار دبي، ودبي مول، ومترو دبي، إضافةً إلى حدوث إنهيار أرضي كبير في مدينة العين.

قد يعجبك أيضاً

سيول الامارات .. غرق مطار دبي

هل سيول الامارات عقاب من السماء؟! .. عالم الفضاء عصام حجي يجيب

"كلكم مسحورون و200 امرأة بالانتظار".. راقٍ شرعي أثار فزع الجزائريين

“كلكم مسحورون و200 امرأة بالانتظار”.. راقٍ شرعي أثار فزع الجزائريين (فيديو)

إسرائيل تدمر سيارات إسعاف تبرعت بها سلطنة عمان لأهالي غزة

إسرائيل تدمر سيارات إسعاف تبرعت بها سلطنة عمان لأهالي غزة (شاهد)

محمد علي العابد، أول رئيس للجمهورية السورية بين 11 يونيو 1932 و21 ديسمبر 1936

فلسطين وشعبها في قاموس الزعامات العربية: أحدهم حاول قتل الثوار بالديناميت.. وآخر طلب “أيتاما بيض بشعر أشقر وعيون زرق!”.. وأثراهم تبرع بليرة سورية واحدة!

تعاظم تسليح الجزائر يربك دوائر عسكرية فرنسية

رعب فرنسي من تسليح الجزائر خاصةً القوات البحرية .. ما الأسباب!؟

إزالة شعار KFC عن واجهة مطعم في العاصمة الجزائر

الجزائر تنتصر لغزة وفلسطين بضربة لـِ KFC بعد يومين من افتتاح المطعم (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior