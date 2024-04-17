هل سيول الامارات عقاب من السماء؟! .. عالم الفضاء عصام حجي يجيب

قال عالم الفضاء المصري عصام حجي إنّ سيول الامارات وسلطنة عمان “تذكرنا بحقيقة أن السبب الأول للوفيات في الصحراء ليس العطش وانما الغرق، وان هذه المخاطر ستتزايد في العقود القادمة بينما يتناقص عزمنا على دراستها”.

وشارك عصام حجي في منشور على حسابه منصة إكس بحثاً يشرح العوامل المناخية والنفسية التي تؤدي لزيادة حجم هذه الأضرار في الصحراء، ومن أهمها هو قلة الأبحاث وإنكار وجود هذه الظواهر في الأساس ومن هنا رفض التعامل بجدية مع الدراسات (ان وجدت) ومع تعليمات السلامة التي في الاغلب لا تجد مساحة كافية للنشر والتوعية في الاعلام.

قد يبدوا الأمر غريبا، ولكن علميا، السبب الاول للوفيات في الصحراء ليس العطش وانما الغرق. سيول اليوم في الامارات وعمان تذكرنا بهذه الحقيقة وان هذه المخاطر ستتزايد في العقود القادمة بينما يتناقص عزمنا على دراستها. بحثنا المنشور اليوم يشرح العوامل المناخية والنفسية التي تؤدي لزيادة… pic.twitter.com/buExMhHwZg — Dr. Essam Heggy / د. عصام حجي (@essamheggy) April 16, 2024

وأضاف: “كباحث في مجال الكوارث الطبيعية، أوضح أن السيول في عمان والإمارات ظاهرة مناخية وهي الأعاصير في الخليج التي تصيب كل دول المنطقة بلا استثناء. هي ليست عقاب سمائي ولا تخلف في البنية التحتية”.

وزاد: “هذا العام مرة ١٠٠ السنة على إعصار كبير ومدمر مشابه أطلق عليه “عام الطبعة” وهو حدث متأصل في الثقافة الخليجية”.

كما تابع: “ما زلنا بعد كل هذا الوقت بعيدين عن الوعي المطلوب بيئتنا الصحراوية ومتغيرتها. لذلك يجب أن نستغل هذه الظواهر لفهم عالمنا المتغير وليس لإضافة المزيد من سوء الفهم”.

يا جماعة الخير، كباحث في مجال الكوارث الطبيعية، أوضح أن السيول في عمان والإمارات ظاهرة مناخية وهي الأعاصير في الخليج التي تصيب كل دول المنطقة بلا استثناء. هي ليست عقاب سمائي ولا تخلف في البنية التحتية. هذا العام مرة ١٠٠ السنة على إعصار كبير ومدمر مشابه أطلق عليه "عام الطبعة" وهو… pic.twitter.com/XsjYu6IwzM — Dr. Essam Heggy / د. عصام حجي (@essamheggy) April 17, 2024

ووفق وسائل إعلام عمانية، تسبب منخفض المطير الجوي الذي أثر على السلطنة خلال الأيام الثلاثة الماضية في وفاة 19 شخصًا، ولا يزال البحث جاريًا عن 4 مفقودين.

وفي الإمارات، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتي، ان كمية الأمطار التي هطلت على الإمارات، الثلاثاء، كانت الأكبر منذ 75 عاماً.

وانتشرت عشرات المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر غرق شوارع بما فيها من مركبات، إلى جانب غرق مطار دبي، ودبي مول، ومترو دبي، إضافةً إلى حدوث إنهيار أرضي كبير في مدينة العين.