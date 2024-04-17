مفاجأة لا يصدقها أحد.. روماريو يعود لممارسة كرة القدم في عمر 58 سنة من بوابة فريق برازيلي

وطن – في مفاجأة نارية، يعود النجم البرازيلي روماريو المتوج بلقب مونديال 1994 مع منتخب السامبا، لممارسة كرة القدم بسن 58 عاما من بوابة نادي أمريكا البرازيلي الذي يتولى رئاسته منذ بداية العام الجاري 2024.

وكشف المهاجم السابق لأندية مثل برشلونة الإسباني وآيندهوفن الهولندي عن ذلك في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للفريق.

وأظهر مقطع الفيديو، الوثيقة التي تثبت تسجيل روماريو كلاعب كرة قدم في البطولة.

وسيكون رومالريو الذي اعتزل ممارسة كرة القدم في 2009، زميلا لرومارينيو، أحد أبنائه، والمهاجم أندريه، الذي لعب إلى جانب نيمار وباولو هنريكي جانسو في سانتوس.

وفريق “أمريكا” يُوصف بأنه فريق صغير لكنه عريق في ريو دي جانيرو.

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وقال روماريو، الذي يحافظ على مستواه بفضل المباريات الصغيرة التي يلعبها مع أصدقائه على الشاطئ، إنه ينوي التحدث مع مدرب أمريكا ماركوس ألكسندر حول أفضل طريقة يمكن من خلالها استخدامه في الملعب.

ووقَّع روماريو عقدًا للعب حتى ديسمبر المقبل، وسيحصل مقابله على الحد الأدنى من الراتب كمكافأة، وهو ما وعد لاعب كرة القدم السابق نفسه بالتبرع به للنادي.

مسيرة روماريو الناصعة

وكان روماريو قد تألق خلال مسيرته في الملاعب مع أندية أيندهوفن وبرشلونة وفالنسيا، إلى جانب تجاربه المحلية البارزة رفقة فاسكو دا جاما وفلامنغو وفلومينينسي، قبل أن يتجول في الدوريات الأمريكية والإنجليزية، مع فترة قصيرة قضاها في السد القطري.