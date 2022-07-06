لاعب برشلونة السابق روماريو يُبهر الجميع بهدف مدهش (شاهد)

وطن – تداول النشطاء مقطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، للنجم البرازيلي المعتزل روماريو 56 عاماً، لاعب فريق برشلونة السابق، وهو يسجل هدف بطريقة ومهارات عالية رغم كبر سنه داخل شباك المرمى.

هدف روماريو

وأظهر في مقطع الفيديو المتداول، وصول تمريرة لروماريو من أحد زملائه ليقوم برفعها من فوق المدافع مهارة عالية بطرف قدمه بمشهد مذهل، قبل أن يسددها على يمين حارس المرمى، خلال مباراة ودية مع أصدقائه.

هدف ممتع من الأسطورة روماريو ذو الـ56 عاما pic.twitter.com/PtXuMETeEs — Goalna (@Goalna) July 3, 2022

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ويتولى البرازيلي المعتزل روماريو منصب عضو مجلس الشيوخ في دولة البرازيل في الوقت الحالي، بعد اعتزاله الكرة المستديرة 2007.

مسيرة البرازيلي روماريو

وبدأت مسيرة روماريو لاعب منتخب البرازيل (السامبا) السابق في عام 1978، حيث لعب في العديد من الأندية الأوروبية وقارة أمريكيا الجنوبية والخليج العربي، كان من أبرزها برشلونة وفالنسيا الإسبانيين وآيندهوفن الهولندي، وانتر ميامي الأمريكي، وفلامنغو البرازيلي والسد القطري.

Romario 56 ans pic.twitter.com/RjMIsOH0EN — Rod Wilhelm 🇫🇷🇻🇪🇨🇦 (@globrod) July 4, 2022

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وشارك روماريو طوال مسيرته الكروية متنقلاً بين الأندية المختلفة، 448 مباراة. استطاع من خلالها تسجيل 309 هدفاً، بينما على صعيد مشاركته الدولية مع منتخب البرازيل، فقد خاض 70 مباراة. مسجلاً 55 هدفاً.

أبرز ألقابه

وكانت التجربة الأوروبية الناجحة مع نادي آيندهوفن الهولندي، حيث توج مع الفريق ب3 ألقاب في الدوري الممتاز، ومثلها بكأس هولندا. ومرتين بكأس السوبر الهولندي.

كما واكتفى مع فريق برشلونة الإسباني بالفوز بلقب الدوري الإسباني ( الليغا). إلى جانب الألقاب التي حققها مع الأندية الأخرى على صعيد البطولات المحلية.

وحقق روماريو مع منتخب البرازيل ( السامبا)، التتويج ب4 ألقاب، أبرزها نسخة كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقب كوبا أمريكا عام 1989 و1997، وكذلك كأس القارات عام 1997.

أهداف البرازيلي روماريو في كأس العالم 1994

Source: FIFA TV pic.twitter.com/DB3oldGLFB — رياضي قديم (@OldSporiter) January 10, 2022

وتوج بجائزة أحسن لاعب في الدوري الهولندي عام 1989، وكذلك جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 1994 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا). بالإضافة إلى الكثير من الألقاب والانجازات الفردية التي حققها طوال مسيرته الكروية.

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