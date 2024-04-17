عزاء شيرين سيف النصر.. فنان مصري شهير ينفعل على أحد الصحفيين: “إوعى إيدك يالا” (فيديو)

وطن – انفعل الفنان المصري أحمد عبد العزيز، على أحد الصحفيين خلال مراسم عزاء الفنانة شيرين سيف النصر التي وافتها المنية يوم السبت الماضي.

وظهر عبد العزيز وقد صافح أسرة الفنانة الراحل، وكان يهم بالمغادرة من سرادق العزاء، إلا أن عددا من الصحفيين لاحقوه وهم يلتقطون له صورًا بهواتف.

انفعال أحمد عبدالعزيز على أحد المعجبين خلال عزاء شيرين سيف النصر pic.twitter.com/fCusZW4l3e — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) April 16, 2024

وشوهد عبد العزيز وهو ينفعل على أحدهم قائلا له: “إوعى إيدك يالا.. ولا”، ونظر إليه بغضب شديد.

ودائما ما تثير مشاهد التصوير في مراسم دفن أو العزاء في الفنانين والمشاهير غضبًا واسعًا وانتقادات حادة، بداعي انتهاك الخصوصية.

عزاء شيرين سيف النصر

واستقبلت أسرة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر واجب العزاء، من مسجد الحامدية الشاذلية، وذلك بعد وفاتها بـ ثلاثة أيام.

تصريحات أحمد عبد العزيز عن وفاة زميلته

وكان فى مقدمة حضور العزاء الفنان أحمد عبد العزيز والذى عمل مع شيرين سـيف النصر فى أشهر أعمالها بمسلسل “مين ما يحبش فاطمة”.

وقال عبد العزيز في تصريحات له، إنه علم خبر وفاتها من الصحافة وتأثر جدا، مضيفا: “نعزي أنفسنا لفقدانها”.

وأضاف أنه لم يعلم عنها شيئا بعد الانتهاء من تصوير مسلسل “مين اللى ميحبش فاطمة”، بعد أن أعلنت اعتزالها، وأنه يتذكر لها حسن الخلق والزمالة الطيبة.

وفاة شيرين سيف النصر

وكانت الفنانة شيرين سيف النصر رحلت يوم السبت الماضي، ودفنت في مقابر أسرتها في هدوء كما كانت ترغب.