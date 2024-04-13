سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر المفاجئة وهذه وصيتها الأخيرة

وطن – نعى الوسط الفني في مصر وفاة الممثلة الشهيرة شيرين سيف النصر التي رحلت، السبت، بصمت وهدوء عن عمر يناهز 57 عامًا، وسببت وفاتها المفاجئة صدمة لكل جمهورها.

ووفق وسائل إعلام مصرية توفيت فجر اليوم السبت، برابع أيام عيد الفطر، الفنانة شيرين سيف النصر ـ نجمة التسعينيات ـ بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ووارى جثمانها الثرى في مقابر العائلة بمدافن الإمام الشافعي.

شقيق شيرين سيف النصر يعلن وفاتها ويكشف عن وصيتها

وكشف شريف سيف النصر الأخ غير الشقيق للفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر عن وصية أخته قبل وفاتها، قائلا إنها طلبت أن تتم مراسم الصلاة والدفن في هدوء بمقابر العائلة دون عزاء.

وطالب أخوها الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وجاء ذلك من خلال منشور أعلن فيه شريف عن وفاة أخته الفنانة شيرين سيف النصر وكتب على صفحته على الفيس بوك: «توفيت إلى رحمة الله أختي الصغيرة الفنانة المعتزلة شيرين هانم إلهام سيف النصر».

وقال إن المراسم ستقتصر على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها.

نعي واسع لوفاة شيرين سيف النصر

وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين على نعي زميلتهم الفنانة الراحلة وعبروا عن صدمتهم بالخبر الحزين وجاء بينهم الفنان محمد فؤاد، الراقصة دينا، الفنانة درة، الفنانة غادة إبراهيم.

ونشر الفنان محمد فؤاد صورة أرشيفية للفنانة الراحلة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” وقال: “البقاء والدوام لله، خالص التعازي في وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته”.

ونعت الراقصة دينا الفنانة شيرين سيف النصر، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” وعلقت: “إنا لله وإنا إليه راجعون، شيرين سيف النصر في ذمة الله، اللهم ارحمها وأغفر لها وأسكنها فسيح جناتك، نسألكم الدعاء”.

تغريدة مثيرة

بينما أثار المخرج عمر زهران الجدل بمنشور غامض عن وفاة شيرين سيف النصر قال فيه:” مسكينة .. لعلها تجد الرحمة عند ارحم الراحمين…… وربنا يسامحنا جميعا.”

سبب وفاة شيرين سيف النصر

كما كشف الدكتور جمال شعبان سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر،

وعلق على وفاتها:” شيرين سيف النصر الفنانة المحترمة عاشت في صمت ورحلت بهدوء ومين ما يحبش فاطمة قصدي شيرين”.

وتابع كاشفا سبب وفاتها:”عن عمر يناهز ٥٧ عاما ماتت صبيحة هذا اليوم بهبوط حاد في الدورة الدموية ودفنت بعد صلاة العصر في مقابر العائلة

دون مراسم عزاء حسب وصية الراحلة التي فضلت أن تلقي ربها في هدوء وسكينة ادعوا لها بالرحمة”.

من هي الفنانة الراحلة؟

ومعروف أن شيرين سيف النصر من مواليد عام 1967، وقد ولدت في الأردن لأب مصري هو الصحفي إلهام سيف النصر، وأمها فلسطينية.

تخرجت شيرين عام 1991 في كلية الحقوق جامعة عين شمس، وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون.

تزوجت شيرين 3 مرات، وكانت الزيجة الأولى من رجل أعمال سعودي واختفت عن الفن وقتها قبل أن تعود ثانية بعد الطلاق، وتزوجت بعدها

المطرب مدحت صالح وتطلقا بعد 4 أشهر، لتعلن شيرين زواجها للمرة الثالثة عام 2010 من جرّاح التجميل في المستشفى الألماني في الاسكندرية رائف الفقي، وتم الانفصال لاحقا.

شاركت في حوالي 31 عملا فنيا طوال مسيرتها الفنية، بداية من مسلسل “ألف ليلة وليلة” عام 1986، وآخر أعمالها كان مسلسل أصعب قرار في عام 2007، ومن ثم اختفت لمدة 12 عاما حتى وفاتها.

ومن أبرز أعمال شيرين سيف النصر مسلسلات “من الذي لا يحب فاطمة؟” و”المال والبنون” و”غاضبون وغاضبات” و”اللص الذي أحبه”.

أما في السينما فشاركت في العديد من الأعمال منها مع عمالقة الفن مثل “سواق الهانم” مع أحمد زكي وعادل أدهم، و”النوم في العسل” و”أمير الظلام” مع الزعيم عادل إمام.

واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق.