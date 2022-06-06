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شيرين سيف النصر تكشف سراً حول صورتها التي قلبت السوشيال ومفاجأة قريباً (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شيرين سيف النصر تكشف سراً حول صورتها التي قلبت السوشيال ومفاجأة قريباً (فيديو) watanserb.com
شيرين سيف النصر

وطن- كشفت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر، كواليس الصورة التي تصدرت التريند قبل أيام بعد اختفاءها لمدة سنوات طويلة.

بدون مكياج وشعر طبيعي

وقالت شيرين سيف النصر: “صديقتي التقطت لي الصورة بشكل طبيعي، من أسبوعين تقريبا. وعندما قررت نشرها كنت أشعر بالقلق من رد فعل الجمهور، لأني بدون مكياج وشعري طبيعي”.

وحول رد فعل الجمهور، عقبت شيرين: “الحمدلله وجدتهم بالعكس أعجبوا بها وعلقوا عليها بطريقة جميلة جداً”.

وتحدثت شيرين خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج “مساء dmc”.عن سر غيابها فنياً، قائلة: “غيابي لمدة 12 عاما كان بسبب وفاة والدتي. لم أستطع استكمال مشواري الفني بعدها، شعرت بالتعب فابتعدت”.

سأعود قريباً

وأردفت: “لم أتمكن في العودة من جديد، فوالدتي من كانت تقف بجانبي وتقرأ لي السيناريوهات وتخاطب الصحافة”.

ولمحت شيرين إلى قرب عودتها قائلة: ” مع الوقت بدأ مستوى الأعمال التي تصلني على المستوى المطلوب. وحاليا أدرس خطوة رجوعي للفن من جديد. معروض علي الكثير من الأعمال الجميلة، ومن المحتمل أن أعود قريبا خلال شهرين أو ثلاثة بالكثير من خلال عمل سينمائي”.

الاختيار

وتابعت: “كان نفسي أشارك في مسلسل الاختيار ولو دور من مشهد واحد. تابعت الـ3 أجزاء وكلهم أحسن من بعض، وكل أبطال العمل أبدعوا. المسلسل ده كان يرجعني من الاعتزال لو اتعرض عليّ”.

وعبرت الفنانة المصرية عن إعجابها أيضاً بمسلسل “بطلوع الروح” الذي قدمته الفنانتان منة شلبي وإلهام شاهين في شهر رمضان الماضي.

كما أشادت شيرين بمسلسل “أحلام سعيدة” للفنانة يسرا، وعقبت: “شيماء سيف كانت تجنن، وغادل عادل. كلهم كانوا يجننوا ويسرا أنا مسمياها الملكة بتاعتنا”.

عادل إمام وسمير صبري

وكشفت شيرين أنها لا تتواصل مع أحد في الوسط الفني. وأوضحت: “عادل إمام بسأل عنه لكن مش بتصل بيه، مش بيرد على حد، وبالتالي فأنا بسأل عنه وبتطمن عليه”.

وأكدت شيرين أنها تحدثت إلى الفنان الراحل سمير صبري قبل وفاته بأسبوع. مردفة: “كنت أطمئن عليه، وقال لي أنا قمت الحمد لله، نفسيته كانت حلوة جدا وفوجئت بوفاته”.

الجدير بالذكر أن آخر مشاركات شيرين الفنية بمسلسل “أصعب قرار” عام 2007، مع أحمد بدير، وطارق لطفي، ورياض الخولي.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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