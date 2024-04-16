وكأن زلزالاً ضرب مدينة العين .. الأمطار تعري البنية التحتية المهترئة في الإمارات! (فيديو)

تسببت الأمطار الغزيرة التي رافقت الحالة الجوية التي تضرب الإمارات، في حدوث هبوط أرضي بمنطقة القوع في مدينة العين.

الأمطار الغزيرة تحدث هبوطاً أرضياً في مدينة العين

وتظهر مشاهد مصورة تداولتها حسابات مواقع التواصل، هبوطاً أرضياً كبيراً، شبّهه البعض بزلزال ضرب المنطقة؛ بسب حجم الحفرة الهائل التي أحدثتها الأمطار الغزيرة، وسط تساؤلات عن البنية التحتية.

أمطار غزيرة وفيضانات تضرب الإمارات

وشهدت أغلب مناطق الإمارات الثلاثاء سقوط أمطار مختلفة الغزارة وغير مسبوقة في مثل هذا الوقت من العام مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحيانا على بعض المناطق، أدت إلى جريان الأودية والسيول في مناطق متفرقة.

كما أدت غزارة الأمطار إلى عرقلة حركة السير في بعض المناطق، وذلك مع استمرار تعمق الحالة الجوية غير المستقرة.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تأثر خدمة المترو من محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة إلى محطة مدينة دبي للإنترنت، نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة.

وأضافت الهيئة انه تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب في المحطات المتأثرة.

كما غرق مطار دبي نتيجة الإمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد جرّاء تأثرها بمنخفض جوي.

ووفق المركز الوطني للأرصاد من المتوقع أن تبدأ موجة أخرى من حالة عدم الاستقرار الجوي الأربعاء تبدأ من المناطق الغربية ومناطق متفرقة من الدولة حيث تزداد كميات السحب الركامية وسقوط أمطار غزيرة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

تأثر رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي

ونتيجة للأحوال الجوية السائدة، أعلنت شركة طيران “فلاي دبي” حدوث تأثيرات كبيرة على عملياتها في مطار دبي الدولي.

ونتيجة لذلك، تم إلغاء العديد من رحلاتها أو تعرضت لتأخيرات طويلة. ومن المتوقع أن تستمر الظروف الجوية الحالية طوال الليل وحتى الاربعاء.

كما أعلنت “طيران الإمارات” عبر حسابها على منصة “إكس” أن العديد من الرحلات الجوية من وإلى دبي تشهد تأخيرات بسبب الظروف الجوية.