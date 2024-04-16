وكأن زلزالاً ضرب مدينة العين .. الأمطار تعري البنية التحتية المهترئة في الإمارات! (فيديو)

تسببت الأمطار الغزيرة التي رافقت الحالة الجوية التي تضرب الإمارات، في حدوث هبوط أرضي بمنطقة القوع في مدينة العين.
الأمطار الغزيرة تحدث هبوطاً أرضياً في مدينة العين
وتظهر مشاهد مصورة تداولتها حسابات مواقع التواصل، هبوطاً أرضياً كبيراً، شبّهه البعض بزلزال ضرب المنطقة؛ بسب حجم الحفرة الهائل التي أحدثتها الأمطار الغزيرة، وسط تساؤلات عن البنية التحتية.
شاهد.. هبوط أرضي بمنطقة القوع في #العين بعد هطول أمطار غزيرة #الإمارات
#منخفض_المطير
#منخفض_الهدير pic.twitter.com/JSnFp8MFfV
— العربية الإمارات (@AlArabiyaUAE) April 16, 2024
أمطار غزيرة وفيضانات تضرب الإمارات
وشهدت أغلب مناطق الإمارات الثلاثاء سقوط أمطار مختلفة الغزارة وغير مسبوقة في مثل هذا الوقت من العام مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحيانا على بعض المناطق، أدت إلى جريان الأودية والسيول في مناطق متفرقة.
#دبي_الان !! pic.twitter.com/Vg0LVcHIJV
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 16, 2024
كما أدت غزارة الأمطار إلى عرقلة حركة السير في بعض المناطق، وذلك مع استمرار تعمق الحالة الجوية غير المستقرة.
#دبي_الان .. الشوارع تغرق بما فيها من مركبات ، وتساؤلات عن البنية التحتية، لماذا هذا الفشل؟؟؟#منخفض_المطير #مركز_العاصفة #الأمطار_الغزيرة #الإمارات #منخفض_الهدير #دبي pic.twitter.com/jDkVJhJ1Pk
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 16, 2024
وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تأثر خدمة المترو من محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة إلى محطة مدينة دبي للإنترنت، نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة.
#دبي تغرق بالفيضانات .. فيديو من داخل حافلة غمرتها السيول! #منخفض_المطير #مركز_العاصفة #الأمطار_الغزيرة #الإمارات pic.twitter.com/7Ul2zg6IpU
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 16, 2024
وأضافت الهيئة انه تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب في المحطات المتأثرة.
مشاهد غير مسبوقة .. #دبي تغرق! pic.twitter.com/UKbK3XLpAB
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 16, 2024
كما غرق مطار دبي نتيجة الإمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد جرّاء تأثرها بمنخفض جوي.
#مطار_دبي يغرق بمياه الأمطار الغزيرة والطائرات تسبح!! #منخفض_المطير #مركز_العاصفه #الامارات pic.twitter.com/Z1AYZROka8
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 16, 2024
ووفق المركز الوطني للأرصاد من المتوقع أن تبدأ موجة أخرى من حالة عدم الاستقرار الجوي الأربعاء تبدأ من المناطق الغربية ومناطق متفرقة من الدولة حيث تزداد كميات السحب الركامية وسقوط أمطار غزيرة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.
تأثر رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي
ونتيجة للأحوال الجوية السائدة، أعلنت شركة طيران “فلاي دبي” حدوث تأثيرات كبيرة على عملياتها في مطار دبي الدولي.
ونتيجة لذلك، تم إلغاء العديد من رحلاتها أو تعرضت لتأخيرات طويلة. ومن المتوقع أن تستمر الظروف الجوية الحالية طوال الليل وحتى الاربعاء.
كما أعلنت “طيران الإمارات” عبر حسابها على منصة “إكس” أن العديد من الرحلات الجوية من وإلى دبي تشهد تأخيرات بسبب الظروف الجوية.