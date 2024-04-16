وفاة “مُطعم زوار النبي” بالمجان لـ40 عاما.. قصة السوري إسماعيل الزعيم “أبو السباع”

وطن – غيب الموت في المدينة المنورة المعمر السوري إسماعيل الزعيم الملقب بـ”أبو السباع” عن عمر ناهز الـ 95 عاماً، وكان وجهاً مألوفاً لدى أهالي وزوار المدينة المنورة بمبادرته الإنسانية التي دأب على القيام بها طوال أربعة عقود سابقة، وهي توزيع الشاي والقهوة والتمر على ضيوف الرحمن والزائرين للمسجد النبوي مجاناً وكصدقة جارية.

وجاءت وفاة الحاج السوري إسماعيل الزعيم طبيعية نتيجة تقدمه بالعمر وصلي عليه مساء ، الثلاثاء، بالمسجد النبوي الشريف.

وفاة الحاج اسماعيل الزعيم ابوالسباع

والذي اشتهر بتوزيع الشاي على الزوار وعلى اهل المدينة منذ اكثر من 40 عاماً رحمه الله رحمة واسعه pic.twitter.com/3WELEJ3yM0 — قـريـبـاً فـي الـمـديـنـة (@soonmadinah) April 16, 2024

واعتاد الشيخ الذي ينتمي لعائلة الزعيم المعروفة في مدينة حماة السورية طوال العقود الأربع الماضية على الجلوس على كرسي بلاستيكي بالقرب من المسجد النبوي الشريف وقريباً من منزله، واضعا أمامه طاولة تحتوي على أطباق الحلوى والتمور بجانب الشاي والقهوة.

وسبق أن أكد المسن السوري إسماعيل الزعيم الملقب “أبو السباع” لوسائل إعلام سعودية أن جميع ما يوزعه منذ 40 عامًا هو مجاني لوجه الله، دون الحصول على أي مقابل مادي من أحد، وشعاره قول الله تعالى :” إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءاً ولا شكوراً “.

من حماة إلى المدينة المنورة

وبحسب “موقع تلفزيون سوريا” المعارض “انتقل “إسماعيل الزعيم” الذي ينحدر من مدينة حماة للإقامة في السعودية منذ أكثر من 50 عاماً.

وعرف خلال إقامته في المدينة المنورة بعمله الخيري وتوزيعه الشاي والقهوة والحليب والتمر على الحجاج والمعتمرين بشكل مجاني كل يوم ودون ملل أو كلل.

فر من مجازر الأسد الأب

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إكس-تويتر سابقاً- مع خبر وفاة المعمر المحسن وأياديه البيضاء في الخير حيث علق “محمد مدور”:”رحمه الله العم المهاجر ابو سباع الحموي”.

وأضاف :”هاجر من بلدته حماه بعد أن نجاه الله من المجزرة عام 1984 التي كانت ضد أهل حماة والتي قام بها الأسد الاب وشقيقه رفعت وراح ضحيتها سبعون ألف إنسان في أقل من أسبوع ، واستقر بعدها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وفاه الأجل اليوم”.

وعقب ” أدهم حاج أحمد”:” أبو سباع الحموي نزيل المدينة المنورة، ومن نذر حياته لخدمة زوّارها في ذمّة الله تعالى.”

واستدرك :”رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.”

أبو سباع الحموي نزيل المدينة المنورة، ومن نذر حياته لخدمة زوّارها في ذمّة الله تعالى..

رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.. pic.twitter.com/2AxH9nCJNq — Adham – Haj Ahmed (@adham_syria1) April 16, 2024

واستذكر صاحب حساب “داستان “الشيخ الراحل :”عندما كنت في المدينة المنورة، كنت دائماً أتوقف عند أبو السباع لأشرب الشاي والقهوة المجانية.”

وأضاف :” كان دائماً يضحك ويمزح مع الزبائن، وكانت تجربة ممتعة ومريحة. رحم الله الحاج إسماعيل الزعيم وأسكنه فسيح جناته”.