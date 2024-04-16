الرئيسية » الهدهد » وزراء محيطون بنتنياهو يدفعونه لتصعيد الصراع بالشرق الأوسط.. ما علاقة “المسيح المخلِّص”؟

وزراء محيطون بنتنياهو يدفعونه لتصعيد الصراع بالشرق الأوسط.. ما علاقة “المسيح المخلِّص”؟

بقلم
بنيامين نتنياهو

وطن – كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، عن سبب إقدام الوزراء المحيطين برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دفعه لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال إيهود باراك في حديث متلفز مع قناة “LCI”، إن الوزراء المحيطين بنتنياهو يدفعونه لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط وذلك من أجل الإسراع بمجيء المسيح المخلِّص.

وأضاف أن نتنياهو يخضع لضغوط مجموعة من الوزراء ليحافظ على كرسيه، ولا يريد أن يفقد السيطرة على إسرائيل.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أصبح خاضعا لعبودية هذه المجموعة من الوزراء المتسلطين والذي يمارسون ضغوطا كبيرة للغاية.

وأشار إلى أن هذه المجموعة من الوزراء يدفعون نتنياهو لخيار لا بديل له، وهو إجباره على تصعيد الوضع لتهيئة الظروف لظهور المسيح المخلص.

والمشيح أو المِسّيّا بالعبرية، ومعناها المسيح، في الإيمان اليهودي هو إنسان مثالي من نسل الملك داود، يبشر بنهاية العالم ويخلص الشعب اليهودي.

إسرائيل تنهي استعداداتها للرد على إيران

وكانت وسائل إعلام عبرية رسمية، قد أفادت بأن سلاح الجو الإسرائيلي أنهى استعداداته لهجوم محتمل على إيران، وأن نتنياهو يتجنب التواصل مع قادة غربيين؛ لتجنب الضغوط من جانبهم لمنع الرد على رد إيران.

وذكرت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية، أن إسرائيل تخطط لهجوم محدود بشكل يسمح لإيران باحتوائه وعدم الرد عليه، وجر المنطقة إلى حرب شاملة.

وأضافت أن إسرائيل تريد الإبقاء على غزة كساحة رئيسية ولا يريدون تحويلها إلى ساحة ثانوية من خلال التصعيد مع إيران.

إسرائيل ترى ضرورة الرد

فيما أكّدت في الوقت نفسه، أن المسؤولين في إسرائيل يرون ضرورة الرد، لأن الحديث يدور حول تجاوز إيران الخط الأحمر، بإطلاقها لأول مرةٍ صواريخ وطائرات مسيرة من أراضيها مباشرة تجاه إسرائيل.

ولم تتطرق القناة إلى ملامح الهجوم الإسرائيلي، لكنها لم تستبعد تنفيذ تل أبيب عمليات اغتيال في إيران، أو هجوم إلكتروني واسع النطاق.

قد يعجبك أيضاً

عراك بين النواب في برلمان جورجيا

عراك عنيف بين النواب في برلمان جورجيا بسبب “العملاء الأجانب” (فيديو)

3 غيابات تضرب قائمة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

3 غيابات تضرب قائمة برشلونة أمام باريس سان جيرمان

بنيامين نتنياهو

وزراء محيطون بنتنياهو يدفعونه لتصعيد الصراع بالشرق الأوسط.. ما علاقة “المسيح المخلِّص”؟

مقبرة جماعية في مستشفى الشفاء

مقبرة جماعية في ساحة مستشفى الشفاء بغزة.. ماذا لو كانت في أوكرانيا؟ (شاهد)

قناة السويس

مصر على موعد مع ضربة اقتصادية جديدة في 2024.. سيناريو كابوسي ينتظر قناة السويس

شرطة عمان السلطانية تنقذ أشخاصا جرفتهم السيول جراء منخفض المطير

مشاهد تحبس الأنفاس.. شرطة عمان السلطانية تبث لقطات لإنقاذ عالقين وسط السيول

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior