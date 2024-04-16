مقبرة جماعية في ساحة مستشفى الشفاء بغزة.. ماذا لو كانت في أوكرانيا؟ (شاهد)

وطن – أثار الكشف عن مقبرة جماعية في ساحة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، حالة من الغضب إزاء تفاقم الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان المكتب الإعلامي في غزة، قد أعلن العثور على مقبرة جماعية لفلسطينيين دفنهم جيش الاحتلال في باحة مجمع الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة، خلال عمليته العسكرية بالمستشفى.

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي مقطع فيديو مسجل للمقبرة الجماعية التي تم اكتشافها في الباحة الأممية لمستشفى الشفاء وعثر بداخلها على عدد من الجثامين لشهداء فلسطينيين أعدمهم جيش الاحتلال ودفنهم فيها خلال عملياته العسكرية بالمستشفى التي استمرت على مدار أسبوعين نهاية مارس/ آذار الماضي.

وتثار حالة من الغضب إزاء الصمت الدولي على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقارنة بالمواقف في مناطق صراع أخرى.

ماذا لو كانت في أوكرانيا؟

وسُئل جيل ديفير المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، عما إذا كانت صور المقبرة الجماعية التي عثر عليها من دولة أخرى، مثل أوكرانيا، فما رد الفعل عليها.

ماذا لو وُجدت المقبرة الجماعية داخل مستشفى في أوكرانيا بدلًا من #مستشفى_الشفاء بغزة؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/FIXr6PYWSG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 16, 2024

وأجاب ديفير خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، أنه لو كانت هذه الصور من أوكرانيا لكان قد تم فرض عقوبات فورية على روسيا، ولصدرت مذكرات توقيف على الفور.

وأوضح أن هناك كيلًا بمكيالين وأن هناك معايير مزدوجة إزاء ما يحدث في قطاع غزة، وقال: “في أوروبا وفي فرنسا أشخاص كُثر وقضاة كُثر لم يعودوا يتحملون هذه المعايير المزدوجة”.

وشدد على أنه من غير المقبول التعامل بهذه المعايير المزدوجة، لافتًا إلى أن هناك فتاة جُرحت نتيجة الهجوم الإيراني على إسرائيل فخرج الجميع للحديث عنها، بينما هناك أعداد من الشهداء الفلسطينيين لا يتحدث عنهم أحد.

تفاصيل العثور على المقبرة الجماعية

وكان عضو لجنة الطوارئ الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة معتصم صلاح، قد صرح بأنه تم اكتشاف أول مقبرة جماعية في مجمع الشفاء الطبي بعد العثور على عدد من الجثث المدفونة أمام قسم الاستقبال بالمجمع (بالساحة الأمامية للمستشفى).

وأضاف صلاح، أن الجثث التي تم العثور عليها جزء منها متحلل وجزء عبارة عن أشلاء وبعضها تعود لنساء.

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وأوضح أنه جارٍ التعامل مع هذه الجثث من قبل لجنة مشتركة تضم وزارتي الصحة والعدل والأدلة الجنائية والخدمات الطبية في وزارة الداخلية الفلسطينية.

وأشار إلى أنه سيتم دفن هذه الجثث بعد التعرف عليها من العائلات الفلسطينية وبعد استكمال عمل اللجنة القانونية.

إعدام ثم دفن غير منتظم

في سياق متصل، قالت مصادر طبية إن جثامين الأشخاص التي تم انتشالها من المقبرة أعدمهم جيش الاحتلال ودفنهم بشكل غير منتظم في باحة المستشفى الأمامية.

وأوضحت أنه تم العثور منذ ساعات صباح الاثنين، على عشر جثث مدفونة بشكل متفرق في باحة المستشفى.

وأشارت المصادر الطبية، إلى أنه إضافة إلى هذه الجثث تم العثور على عشرات من الجثث الأخرى متحللة أو محروقة أو مقطعة ومدفنة بشكل جماعي أو فردي في أنحاء متفرقة من ساحات مستشفى الشفاء.

وأوضحت أن الجهات المختصة تواصل عمليات البحث عن جثامين داخل هذه المقبرة الجماعية وفي بقية مناطق مستشفى الشفاء والمناطق المحيطة بها ولا يمكن في الوقت الحالي تحديد عدد دقيق للجثامين المدفونة هناك.