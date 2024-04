عراك عنيف بين النواب في برلمان جورجيا بسبب “العملاء الأجانب” (فيديو)

وطن – انتشر مقطع فيديو يوثّق شجارًا عنيفًا اندلع بين عدد من النواب في برلمان جورجيا خلال مناقشة مشروع قانون “العملاء الأجانب”.

وكان مشروع القانون، قد أثار جدلا كبيرا على مدار الفترات الماضية، وسط تحذيرات من دول كثيرة بأنه قد يُخرِج جورجيا عن “المسار الأوروبي”.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تلقي زعيم حزب الحلم الجورجي، ماموكا مدينارادز، لكمة في وجهه أثناء حديثه مع أحد نواب المعارضة.

وفي أعقاب ذلك، انضم نواب آخرون من الطرفين إلى الشجار، وتبادلوا اللكمات، وسط حالة عارمة من الفوضى.

وبعد ساعات من هذا الشجار، تظاهر مئات الأشخاص ضد التشريع خارج البرلمان في العاصمة تبليسي.

🔴 No To Russian Law demonstration in front of the Parliament of Georgia. pic.twitter.com/VIKty13ub0

Atmosphere at the protest rally against the "foreign agents" law draft in front of the Parliament of #Georgia at these minutes. pic.twitter.com/MQSnqRoXfr

— NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2024