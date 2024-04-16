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عراك عنيف بين النواب في برلمان جورجيا بسبب “العملاء الأجانب” (فيديو)

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عراك بين النواب في برلمان جورجيا

وطن – انتشر مقطع فيديو يوثّق شجارًا عنيفًا اندلع بين عدد من النواب في برلمان جورجيا خلال مناقشة مشروع قانون “العملاء الأجانب”.

وكان مشروع القانون، قد أثار جدلا كبيرا على مدار الفترات الماضية، وسط تحذيرات من دول كثيرة بأنه قد يُخرِج جورجيا عن “المسار الأوروبي”.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تلقي زعيم حزب الحلم الجورجي، ماموكا مدينارادز، لكمة في وجهه أثناء حديثه مع أحد نواب المعارضة.

وفي أعقاب ذلك، انضم نواب آخرون من الطرفين إلى الشجار، وتبادلوا اللكمات، وسط حالة عارمة من الفوضى.

تظاهرات ضد مشروع القانون

وبعد ساعات من هذا الشجار، تظاهر مئات الأشخاص ضد التشريع خارج البرلمان في العاصمة تبليسي.

جدل مشروع قانون العملاء الأجانب

يُشار إلى أن مشروع القانون الذي اقترحه حزب الحلم الجورجي الحاكم، يدعو لاعتبار وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية خاضعة لنفوذ أجنبي إذا تلقت أكثر من 20 بالمائة من تمويلها من الخارج.

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فيما يقول معارضو مشروع القانون، إنه سيعيق هدف جورجيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح تبليسي العام الماضي وضع “مرشح”، الذي طال انتظاره.

في المقابل، قالت الحكومة إن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، عقد اجتماعا يوم الاثنين مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لمناقشة مشروع القانون.

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