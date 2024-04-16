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شاهد ماذا فعل محمد رمضان مع مضيفة طائرته وأثار الجدل! (فيديو)

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محمد رمضان يثير ضجة بتصرف مع مضيفة الطائرة

شارك الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو يظهر فيه أثناء استقلاله طائرة خاصة، واستعراضه أجواء الرفاهية التي يعيشها داخلها، لكنّ تصرفه مع مضيفة الطائرة أثار جدلاً.

ماذا فعل محمد رمضان مع مضيفة طائرته؟

وفي المقطع الذي نشره الفنان المصري عبر حسابه الشخصي على “انستغرام”، ظهرت لقطات لأحد الأشخاص، وهو يقوم بتشذيب لحية رمضان، ثم شرعت مضيفة شقراء في إزالة الشعر المقصوص عن لحيته، وترك تعليقا على الفيديو قال فيه: “يعني هنحلق في الجو.. آه.. نعيما”.

وأعاد الفيديو الذي شاركه محمد رمضان إلى الأذهان واقعة رقصه مع مضيفة الطيران قبل عام أثناء عودته من المملكة العربية السعودية بعد إحيائه حفلا غنائيا هناك؛ مما عرضه لانتقادات واسعة.

وكثيراً ما يتعمّد محمد رمضان إثارة الجدل بتصرفاته على متن طائرته الخاصة.

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