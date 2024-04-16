شاب سوري يهشم رأس شقيقته ثم يحرقها ويعترف بسبب فعلته الشنيعة! (صورة)

أقدم شاب سوري على قتل شقيقته وحرقها؛ جراء خلافات شخصية بينهما في منطقة جرمانا في ريف دمشق.

ونشرت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي في “فيسبوك”، صورة المتهم وكشفت تفاصيل الواقعة في بيان.

وقالت الداخلية في بيانها، إنّ شرطة منطقة جرمانا في ريف دمشق تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة، وإثر توجه رجال الأمن إلى المكان وإخماد الحريق، عُثر على جثة لفتاة محروقة بشكل جزئي.

وتبين في التحقيقات أن طفلها، البالغ من العمر عاما ونصف العام، وشقيقها، كانا موجودين حين نشوب الحريق، بينما كان زوجها متغيبا في العمل، وبالتضييق على شقيقها أقر بقتلها، بعد مشادة بينهما.

وقال إن شجارا وقع بينه وبين شقيقته، فقام بضرب رأسها في الحائط؛ ما أدى إلى فقدانها الوعي.

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ولكي يبعد الشبهات عنه قام بوضع كومة من الملابس فوقها وأشعل الثياب، وحمل الطفل وغادر المنزل.

وبرر ارتكابه جريمته بوجود خلافات شخصية بينهما؛ بسبب تعاطي شقيقته (المجني عليها) المواد المخدرة.

وتمت إحالة المتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.