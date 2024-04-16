سعودي يُطعم ناقته نقودا يستفز مواطنيه.. فيديو تسبب له بكارثة بعد انتشاره

وطن – ألقت السلطات السعودية القبض على مواطن أقدم على إطعام ناقة عملة ورقية سعودية، بحسب ما وثق مقطع فيديو متداول مما أثار حالة من الجدل.

وأفادت حساب “الأمن العام ” على إكس –تويتر سابقاً أن شرطة محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، قبضت على شخص تعمد إتلاف العملة في محتوى مرئي دون أن تذكر هويته أو اسمه.

#تم_القبض في الدوادمي على المهايطي اللي اكل البهيمه العملة السعودية pic.twitter.com/z6N8R0cZ3L — #تم_القبض (@Arrested_911) April 16, 2024

ولكن الأمن العام نشر صورة للمتهم دون أن يظهر وجهه وبدا مقيداً إلى الخلف. وتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقه.

وفي مقطع الفيديو المتداول بدا الشخص المقبوض عليه وهو يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال ويقربها من فم الناقة التي بدأت بالتهامها على أنغام شيلة سعودية.

📹 | شرطة محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض تقبض على شخص تعمد إتلاف العملة في محتوى مرئي. pic.twitter.com/J86cVnWRDG — الأمن العام (@security_gov) April 16, 2024

سفه وتبذير

وأثار سلوك المواطن السعودي واستهانته بعملة بلاده موجة من الاستياء. علق المحامي “سعود عقل” أن هذا يدخل في السفه في التصرف في المال إسرافاً وتبذيراً، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾. وقال الشَّافعي: (السَّفيه: المبَذِّر المفسد لماله أو في دينه).

هذا يدخل في السفه في التصرف في المال إسرافاً وتبذيراً، قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾. قال الشَّافعي: (السَّفيه: المبَذِّر المفسد لماله أو في دينه). — المحامي/سعود عقل (@AlshrkhAlolah) April 16, 2024

وعقب صاحب حساب “برنس”: “هذا مثال على المشاهير الذين يبعثرون أموالهم في حفلات ومهرجانات وتاركين الفقراء والمحتاجين”.

وقال “بدر”: “خبر ممتاز. هذا امتهان وإهانة للعملة النقدية السعودية. وكأنه ليس لها قيمة كي تعلف بها الحيوانات”.

خبر ممتاز.

هدا امتهان واهانة للعملة النقدية السعودية. وكأن مالها قيمة كي تعلف بها الحيوانات — 🇸🇦Mr.Bader (@bador7751) April 16, 2024

وقال ابن بعيجان بنبرة دعاء :” اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك”.

وعلق ” عبد الرحمن محسن”:”يقول المثل الجاهل عدو نفسه”.

وأضاف :”كان بالخمسمائة ريال اشترى لها علف وبرسيم وعيدها أحسن عيد”.

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عقوبة المستهين بالعملة

وبحسب قانون العقوبات السعودي فإن كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظامياً داخل المملكة، أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالمواد الكيميائية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها، أو إتلافها جزئياً بأي وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.