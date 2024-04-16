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سر رفض أندية الدوري السعودي التعاقد مع دي خيا .. المال ليس المشكلة!

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سر رفض أندية الدوري السعودي التعاقد مع ديفيد دي خيا

كشفت صحيفة “تليغراف” البريطانية، عن سر رفض أندية الدوري السعودي، التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا الفائز بجائزة القفاز الذهبي، رغم أنه لا يمتلك أي تعاقد مع أي ناد.

رفض أندية الدوري السعودي التعاقد مع دي خيا

دي خيا لن يكلف أي ناد يرغب في التعاقد معه أي أموال، إذ سينتقل مجانًا لأي فريق كونه دون نادٍ منذ غادر مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل عشرة أشهر.

وقالت الصحيفة البريطانية إن ديفيد دي خيا يحصل على راتب أسبوعي يقدر بـ375 ألف جنيه إسترليني “1.75 مليون ريال سعودي”، ولكن هذا الأمر لن يقف عقبة أمام أي ناد في المملكة يرغب في التعاقد معه.

الإسباني ديفيد دي خيا
الإسباني ديفيد دي خيا

وأوضحت: “لا يمثل المال مشكلةً عند أندية السعودية. لكن قرار منح أندية دوري روشن السعودي زيادة عدد الأجانب في مراكز أخرى غير حراسة المرمى، أسهم في تعزيز المراكز الأخرى غير حراسة المرمى”.

وأضافت: “بعد هذا القرار منحت الأندية السعودية الأولوية لها في إبرام الصفقات للمراكز الهجومية. والدليل هو محاولة التعاقد مع المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بعد استقطاب رونالدو، ونيمار، وبنزيما.

وفي يوليو 2023، قالت تقارير إخبارية إن نادي النصر السعودي دخل سباق التنافس للتعاقد مع الحارس دي خيا الإسباني لاعب نادي مانشستر يونايتد، الذي انتهى عقده مع الشياطين الحمر (مانشستر يونايتد) الإنجليزي .

يذكر أن دافيد دي خيا، حسم جائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-23 لصالحه بصورة رسمية.

وكانت تلك هي المرة الثانية التي يحقق فيها دي خيا جائزة القفاز الذهبي، بعدما حققه سابقًا في موسم 2017-18 عندما حافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة.

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