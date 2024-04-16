جولة جديدة من معركة الأمير هاري والداخلية البريطانية.. لماذا اعتذر دوق ساسكس؟

وطن – قدّم الأمير هاري اعتذاراً بعد أن انتهك قواعد السرية خلال معركته أمام المحكمة العليا ضد وزارة الداخلية البريطانية.

وبحسب صحيفة “تلغراف” اللندنية، فقد كشفت وثائق المحكمة، أن دوق ساسكس أرسل بالبريد الإلكتروني إلى وزير شؤون المحاربين القدامى، السياسي البريطاني جوني ميرسير، معلومات سرية تتعلق بدعواه ضد وزارة الداخلية.

وكشف القاضي عن إهمال دوق ساسكس، قائلا: “في نوفمبر 2023، خالف المدعي شروط السرية عن طريق إرسال بريد إلكتروني بمعلومات معينة إلى شريك في شركة شيلينغز، بالإضافة إلى جوني ميرسر”.

وتجادل وزارة الداخلية في أن مثل هذه الخروقات، تسببت لها في تكاليف غير ضرورية.

فيما قال القاضي إنه لا يريد التقليل من خطورة الخرق، لكنه خلص إلى أنه ليس له أي تأثير” على التكاليف بشكل عام.

لا حماية للأمير هاري من الشرطة

يُذكر أنه في 2020، خسر الأمير هاري بعد تخليه عن مهامه الملكية، إمكانية الحصول على حماية خاصة من الشرطة البريطانية.

وعلى أثر ذلك، بدأ الأمير البريطاني دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، تتعلق بإعادة توفير الترتيبات الأمنية له ولعائلته عندما يكونون في المملكة المتحدة، وأوضح أنه ورث خطرًا أمنيًّا منذ ولادته وعلى مدى الحياة، بسبب عائلته وشهرته.

لكن في فبراير الماضي، خسر الأمير هاري، الطعن القانوني الذي قدمه ضد قرار الحكومة البريطانية رفع حماية الشرطة عنه أثناء وجوده في بريطانيا.

وهذا الأسبوع، خسر أيضا الأمير هاري محاولته الأولى للاستئناف ضد رفض الطعن القانوني الذي تقدم به بشأن قرار الحكومة البريطانية رفع حماية الشرطة عنه أثناء وجوده في بريطانيا.

وقال متحدث باسم المحكمة، إن المحكمة رفضت منح هاري الإذن بالاستئناف في الثامن من أبريل، وأن الأمير يمكنه التقدم مباشرة إلى محكمة الاستئناف.

وكانت القضية المرفوعة ضد الحكومة واحدة من عدة معارك قانونية خاضها هاري في السنوات الأخيرة، حيث شملت أيضا معارك ضد وسائل إعلام بريطانية.