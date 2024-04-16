“تناولوا شيئًا” .. هل تسبب عقار مهدئ في فضيحة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي؟

هل تسبب عقار مهدئ في فضيحة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في إياب نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا؟.. سؤال طرحه مسؤول كبير في الميرنجي وأثار ضجة .

فضيحة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي .. هل سببها عقار مهديء!؟

فقد ادّعى المسؤول أن ريال مدريد تعرض لمؤامرة تسببت في خسارة الفريق 0-4 أمام مانشستر سيتي في مباراة الإياب بالدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي. زاعما أن اللاعبين تناولوا عقار “البوسبيرونا”.

وقال أحد مديري الميرنجي: “ظهر الفريق كأنهم مخدرين.. كما لو أنهم تناولوا شيئًا”. وفقاً لما نقل “كووورة” عن صحيفة “سبورت” الإسبانية

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ويعد البوسبيرونا مهدئاً، حيث يعالج اضطراب القلق العام.

كما يسبب المهدئ: الدوخة، والنعاس، والصداع، والغثيان، والعصبية، والدوار، والقلق، والرؤية الضبابية، والتعب، وصعوبة النوم كأعراض جانبية.

في حين أوضحت “سبورت” أنه لم يتم الكشف عن من الذي أعطى “البوسبيرونا” للاعبي ريال مدريد وكيف حدث ذلك؟. ولم يهتم أحد بمقارنة الثغرات في هذه المؤامرة المزعومة ضد الميرنجي.

حجة سخيفة!

ووصلت هذه التعليقات إلى غرفة ملابس ريال مدريد. لكن اللاعبين رفضوا تمامًا هذه الحجة، والتي تم وصفها بـ”السخيفة”.

وظهرت المناقشات حول هذا الأمر في أول تجمع لمنتخب إسبانيا عقب المباراة، حيث تحدث أحد اللاعبين عن “قصة البوسبيرونا” على الطاولة مع عدة لاعبين آخرين، قائلا: “هيا، لا تُضايقني! هل هناك أي شخص ما زال يصدق هذه الأمور في العصر الذي نحن فيه؟”.

وذكرت أن هذه المؤامرة تحولت إلى نكتة غير مهمة في معسكر إسبانيا.

كما أن هذه الادعاءات وصلت إلى آذان لاعبي مانشستر سيتي، الذين لم يصدقوا أن أحدًا من ريال مدريد قد يكون قد قام بتلفيق عذر بهذه السخافة.

ويلتقي ريال مدريد الأربعاء مع مانشستر سيتي في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.