بايدن يلعب بساعته ويتجاهل حديث رئيس الوزراء العراقي! (فيديو)

وثقت الكاميرات، موقفاً اعتبر مهيناً، حينما تجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وهو يتحدث خلال لقائهما الإثنين في البيت الأبيض.

وأظهر فيديو متداول من قلب البيت الأبيضانشغال بايدن بـ”ساعته الذكية” عن اللقاء، بينما كان رئيس الوزراء العراقي يتحدث عن ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين. قبل أن يعاود التوقف مع بدء الترجمة.

Biden is playing with his watch while the Iraqi prime minister speaks pic.twitter.com/CteRSaLqBC

— RNC Research (@RNCResearch) April 15, 2024