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السيسي يفتح معبر طابا للسياح الإسرائيليين بينما يمنع المساعدات عن غزة (فيديو)

بقلم
السيسي يفتح معبر طابا للسياح الإسرائيليين بينما يمنع المساعدات عن غزة

وطن – بعد أن منع المساعدات عن غزة ودخول النازحين إلى مصر وتفنن في إذلالهم وابتزازهم طوال الشهور الماضية، فتح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، معبر طابا أمام السياح “الإسرائيليين” في خطوة مستفزة أثارت الكثير من الاستياء والغضب.

وأظهرت لقطات متداولة العشرات من الإسرائيليين وهم يتزاحمون على معبر طابا الحدودي مع الكيان الإسرائيلي، حيث تكدست أعداد كبيرة من الراغبين في زيارة سيناء.

ومعبر طابا، المعروف أيضاً باسم “مناحيم بيغن” هو معبر حدودي بري بين إيلات في إسرائيل وطابا في مصر، ويقع على بعد حوالي 10 كم جنوب مركز مدينة إيلات على الحدود الإسرائيلية المصرية.

استهداف الإسرائليين

وبحسب تقرير مصور لمنصة “رصد ” المصرية المعارضة فإن الازدحام في المعبر الحدودي مع الاحتلال يأتي بعد إعلام فتحه مجدداً على مدار الساعة، وبعد أشهر كان يفتح فيها من الساعة 8 صباحاً إلى الخامسة مساء.

بسبب تراجع أعداد ” الإسرائليين” المتوجهين إلى مصر بغرض السياحة بسبب الحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي بالتزامن مع حوادث استهداف ” الإسرائليين” في مصر .

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بين طابا ورفح

وسهولة دخول “الإسرائليين إلى سيناء عبر معبر طابا قارنه البعض مع المعاملة التي يتعرض لها سكان غزة في معبر رفح، الذين يضطرون إلى دفع آلاف الدولارات للنجاة بحياتهم من نيران الحرب، فضلاً عن غلقه أمام شاحنات المساعدات الإنسانية والفرق الطبية.

وشهد العام الماضي 2023 ذروة السياحة ” الإسرائيلية ” إلى سيناء بـ 13 ألف مسافر يومياً في معبر طابا فضلاً عن 200 ألف زائر خلال أيام عطلة عيد الفصح اليهودي.

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