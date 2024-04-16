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السحابة الخارقة تتجه إلى دبي مصحوبة بأمطار غزيرة وصواعق مميتة! (فيديو)

بقلم
سحابة سوبر سل أو السحابة الخارقة تتجه إلى دبي

وثق مقطع فيديو، سحابة “سوبر سل” أو “السحابة الخارقة” متجهة إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة.

السحابة الخارقة تتجه إلى دبي

ووفق مغردين فإنّ سحابة “سوبر سل” أو “السحابة الخارقة” تتكوّن في ظروف نادرة وتكون مصحوبة بحبات برد عملاقة يصل قطر بعضها إلى 7 سنتيمتر (بحجم حبة البرتقال).

وتكون السحابة مصحوبة بأمطار غزيرة وصواعق مميتة.

وشهدت أغلب مناطق الإمارات الثلاثاء سقوط أمطار مختلفة الغزارة وغير مسبوقة في مثل هذا الوقت من العام مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحيانا على بعض المناطق، أدت إلى جريان الأودية والسيول في مناطق متفرقة.

كما أدت غزارة الأمطار إلى عرقلة حركة السير في بعض المناطق، وذلك مع استمرار تعمق الحالة الجوية غير المستقرة.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تأثر خدمة المترو من محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة إلى محطة مدينة دبي للإنترنت، نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة.

وأضافت الهيئة انه تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب في المحطات المتأثرة.

كما غرق مطار دبي نتيجة الإمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد جرّاء تأثرها بمنخفض جوي.

ووفق المركز الوطني للأرصاد من المتوقع أن تبدأ موجة أخرى من حالة عدم الاستقرار الجوي الأربعاء تبدأ من المناطق الغربية ومناطق متفرقة من الدولة حيث تزداد كميات السحب الركامية وسقوط أمطار غزيرة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

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