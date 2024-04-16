السحابة الخارقة تتجه إلى دبي مصحوبة بأمطار غزيرة وصواعق مميتة! (فيديو)

وثق مقطع فيديو، سحابة “سوبر سل” أو “السحابة الخارقة” متجهة إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة.
السحابة الخارقة تتجه إلى دبي
ووفق مغردين فإنّ سحابة “سوبر سل” أو “السحابة الخارقة” تتكوّن في ظروف نادرة وتكون مصحوبة بحبات برد عملاقة يصل قطر بعضها إلى 7 سنتيمتر (بحجم حبة البرتقال).
وتكون السحابة مصحوبة بأمطار غزيرة وصواعق مميتة.
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توثيق لسحابة سوبر سل متجهة إلى دبي.
سحابة "سوبر سل" أو "السحابة الخارقة" تتكوّن في ظروف نادرة وتكون مصحوبة بحبات برد عملاقة يصل قطر بعضها إلى 7 سنتيمتر (بحجم حبة البرتقال) وتكون السحابة مصحوبة بأمطار غزيرة وصواعق مميتة.
حفظ الله الإمارات وأهلها.pic.twitter.com/KG2gVQbxXj
— إياد الحمود (@Eyaaaad) April 16, 2024
وشهدت أغلب مناطق الإمارات الثلاثاء سقوط أمطار مختلفة الغزارة وغير مسبوقة في مثل هذا الوقت من العام مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحيانا على بعض المناطق، أدت إلى جريان الأودية والسيول في مناطق متفرقة.
كما أدت غزارة الأمطار إلى عرقلة حركة السير في بعض المناطق، وذلك مع استمرار تعمق الحالة الجوية غير المستقرة.
وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تأثر خدمة المترو من محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة إلى محطة مدينة دبي للإنترنت، نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة.
#دبي تغرق بالفيضانات .. فيديو من داخل حافلة غمرتها السيول! #منخفض_المطير #مركز_العاصفة #الأمطار_الغزيرة #الإمارات pic.twitter.com/7Ul2zg6IpU
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 16, 2024
وأضافت الهيئة انه تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب في المحطات المتأثرة.
مشاهد غير مسبوقة .. #دبي تغرق! pic.twitter.com/UKbK3XLpAB
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 16, 2024
كما غرق مطار دبي نتيجة الإمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد جرّاء تأثرها بمنخفض جوي.
#مطار_دبي يغرق بمياه الأمطار الغزيرة والطائرات تسبح!! #منخفض_المطير #مركز_العاصفه #الامارات pic.twitter.com/Z1AYZROka8
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 16, 2024
ووفق المركز الوطني للأرصاد من المتوقع أن تبدأ موجة أخرى من حالة عدم الاستقرار الجوي الأربعاء تبدأ من المناطق الغربية ومناطق متفرقة من الدولة حيث تزداد كميات السحب الركامية وسقوط أمطار غزيرة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.