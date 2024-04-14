مساعدات مصرية تسقط بالخطأ على مستوطنة بغلاف غزة.. ماذا أخاف الإسرائيليين؟ (فيديو)

وطن – أظهرت لقطات مصورة، سقوط مساعدات مصرية على إحدى مستوطنات غلاف غزة، بعدما كانت مخصصة لقطاع غزة.

ووثّقت هذه المشاهد، لحظات صناديق المساعدات المصرية على المستوطنة، وهو ما تسبب في بداية الأمر بحالة من الذعر تنتاب المستوطنين.

ظنوا أنها طائرات شراعية لحـ ـمـ ـاس.. مساعدات مصرية تثير ذعر المستوطنين بعد سقوطها خطأ داخل مستوطنة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/0NCFIMJ1EM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 13, 2024

سبب ذعر المستوطنين

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مظلات المساعدات هبطت عن طريق الخطأ في موشاف نتيف هعسراه بدلًا من قطاع غزة.

وأضافت أن صناديق المساعدات أثارت حالة من الذعر بين المستوطنين وذلك بسبب التشابه بين مظلات المساعدات والطائرات الشراعية التي استخدمها مقاتلو كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في هجوم السابع من أكتوبر.

استخدام الطائرات الشراعية في طوفان الأقصى

وكانت حركة حماس قد استخدمت طائرات شراعية خلال عملية طوفان الأقصى التي انطلقت في السابع من أكتوبر الماضي.

وأثارت هذه المشاهد ذهول الإسرائيليين، وهو يشاهدون مقاتلو حماس ينزلون من الطائرات الشراعية وينفذون العملية بأريحية تامة.

انتقادات للإنزال الجوي

يُشار إلى أن الكثير من الانتقادات أثيرت في الفترة الماضية للتركيز على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الإنزال الجوي لقطاع غزة، باعتبار ذلك عملية غير مجدية.

وسبق أن تسببت عمليات الإنزال الجوي في استشهاد عدد من الفلسطينيين، بعدما سقطت عليهم صناديق المساعدات.

في الوقت نفسه، أطلقت الكثير من الدعوات للتركيز على إيصال المساعدات الإنسانية عبر المعابر البرية، باعتبارها الأكثر جدوى في هذا الإطار.