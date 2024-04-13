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زوجة لاعب محترف بالسعودية تثير الجدل بحلب الإبل في الصحراء (فيديو)

بقلم
زوجة غابري فيغا

وطن – أثيرت حالة من الجدل في السعودية، بسبب تصرف لافتة من زوجة اللاعب الإسباني غابري فيغا المحترف في صفوف نادي الأهلي السعودي.

ففي الساعات الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر زوجة غابري فيغا ، وهي تقوم بحلب الإبل في الصحراء.

وظهرت زوجة محترف الأهلي، وهي خائفة نوعا ما أثناء حلب الإبل فيما وقف بجانبها شخص آخر ليساعدها. وعندما انتهت من حلب الإبل قامت بسكبه في دلو آخر.

حقق مقطع الفيديو، انتشارا واسعا وحصد تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا في السعودية.

فكتب “عبدالله”: “أنا بصفتي مشجع اهلاوي ماذا استفيد يا منبرنا”.

وتفاعل “عبدالرحمن”: “هذه أخرتها يافيقا ،، ولاعبين الهلال يتصورن مع البطولات !!”.

وذكرت عبير: “ما شاء الله تعلمت تحلب الناقة واوو”.

انضمام غابري فيغا للأهلي السعودي

وفي أغسطس 2023، انضم غابري إلى صفوف نادي الأهلي السعودي، بعقدٍ ممتد لثلاثة مواسم حتّى نهاية موسم 2026/2025، قادمًا من نادي سيلتا فيغو الإسباني.

وآنذاك، نشر حساب نادي أهلي جدة فيديو، عبر حسابه في منصة “إكس” – تويتر سابقًا، حمل الإعلان عن الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، قائلاً: “جوهرة إسبانيا، سيقف يردد النشيد”.

إصابة غابري فيغا

وفي منتصف فبراير الماضي،تعرض اللاعب الإسباني لإصابة قوية خلال مباراة الأخدود، في الجولة الـ20 من منافسات دوري روشن السعودي.

غابري فيغا
انتقل غابري فيغا إلى النادي الأهلي السعودية في أغسطس 2023

ولا يزال اللاعب يغيب عن صفوف فريقه ولا يشارك في المباريات حتى الآن بسبب الإصابة.

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