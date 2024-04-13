زوجة لاعب محترف بالسعودية تثير الجدل بحلب الإبل في الصحراء (فيديو)

وطن – أثيرت حالة من الجدل في السعودية، بسبب تصرف لافتة من زوجة اللاعب الإسباني غابري فيغا المحترف في صفوف نادي الأهلي السعودي.

ففي الساعات الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر زوجة غابري فيغا ، وهي تقوم بحلب الإبل في الصحراء.

وظهرت زوجة محترف الأهلي، وهي خائفة نوعا ما أثناء حلب الإبل فيما وقف بجانبها شخص آخر ليساعدها. وعندما انتهت من حلب الإبل قامت بسكبه في دلو آخر.

حقق مقطع الفيديو، انتشارا واسعا وحصد تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا في السعودية.

فكتب “عبدالله”: “أنا بصفتي مشجع اهلاوي ماذا استفيد يا منبرنا”.

انا بصفتي مشجع اهلاوي ماذا استفيد يامنبرنا — عبدالله🐐 (@abd_allah224) April 12, 2024

وتفاعل “عبدالرحمن”: “هذه أخرتها يافيقا ،، ولاعبين الهلال يتصورن مع البطولات !!”.

هذي اخرتها يافيقا ،، ولاعبين الهلال يتصورن مع البطولات !! — ABDULRHMAN‏ (@abdUlR7mnn) April 12, 2024

وذكرت عبير: “ما شاء الله تعلمت تحلب الناقة واوو”.

ما شاء الله تعلمت تحلب الناقة واوو — عبير الطارق (@3abirSA) April 12, 2024

انضمام غابري فيغا للأهلي السعودي

وفي أغسطس 2023، انضم غابري إلى صفوف نادي الأهلي السعودي، بعقدٍ ممتد لثلاثة مواسم حتّى نهاية موسم 2026/2025، قادمًا من نادي سيلتا فيغو الإسباني.

وآنذاك، نشر حساب نادي أهلي جدة فيديو، عبر حسابه في منصة “إكس” – تويتر سابقًا، حمل الإعلان عن الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، قائلاً: “جوهرة إسبانيا، سيقف يردد النشيد”.

جوهرة اسبانيا ، سيقف يردد النشيد 💚 🤩#VeigaToAlahli pic.twitter.com/3gYgkM1Uw7 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 26, 2023

إصابة غابري فيغا

وفي منتصف فبراير الماضي،تعرض اللاعب الإسباني لإصابة قوية خلال مباراة الأخدود، في الجولة الـ20 من منافسات دوري روشن السعودي.

ولا يزال اللاعب يغيب عن صفوف فريقه ولا يشارك في المباريات حتى الآن بسبب الإصابة.