تعرف على أبرز الصفقات التاريخية بعد انتهاء سوق الميركاتو السعودي (صور)

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وطن- انتهى سوق الميركاتو السعودي للانتقالات، الخميس، الذي شهد استقطاب العديد من النجوم اللامعين في عالم الكرة المستديرة بصفقات ورواتب ضخمة هذا الصيف.

ولعل أبرز الصفقات الأضخم في تاريخ سوق الانتقالات الصيفية بسوق الميركاتو السعودي، التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد السابق، والبرازيلي نيمار جونيور، والسنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، والبرازيلي روبرتو فيرمينو وغيرهم من النجوم المشهورين في عالم كرة القدم.

صفقات الميركاتو السعودي هذا الصيف

ونستعرض لكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، صفقات سوق الميركاتو السعودي الأضخم في تاريخ الكرة السعودية هذا الصيف، كما يلي:

نادي الاتحاد السعودي (العميد)

كريم بنزيما (ريال مدريد).

نغولو كانتي (تشيلسي).

فابينيو ( ليفربول).

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جواو فيليبي (جوتا) ( سليتك الاسكتلندي).

لويس فيليبي (ريال بيتيس).

عبد الله المعيوف ( الهلال السعودي).

نادي الهلال السعودي (الزعيم)

نيمار جونيور (باريس سان جيرمان).

ألكسندر ميتروفيتش (فولهام).

سيرجي سافيتش (لاتسيو).

روبن نيفيس (وولفرهامبتون).

مالكوم (زينيت الروسي).

ياسين بونو (إشبيلية).

خاليدو كوليبالي (تشيلسي).

نادي النصر السعودي (العالمي)

ساديو ماني (بايرن ميونخ).

مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان).

إيميرك لابورت (مانشستر سيتي).

سيكو فوفانا (لانس الفرنسي).

أليكس تيليس ( مانشستر يونايتد).

أوتافيو (بورتو البرتغالي).

الأهلي السعودي ( قلعة الكؤوس)

رياض محرز (مانشستر سيتي).

روبرتو فيرمينو (ليفربول).

إدوارد ميندي (تشيلسي).

آلان ماكسيمان (نيوكاسل يونايتد).

روجر إيابنييز (روما الإيطالي).

فرانك كيسييه (برشلونة).

غابري فيغا (سلتا فيغو).

ميريح ديميرال (أتالانتا الإيطالي).

نادي الاتفاق السعودي

جوردان هندرسون (ليفربول).

موسى ديمبيلي ( ليون).

جورجينيو فينالدوم (باريس سان جيرمان).

جاك هندري (بروج البلجيكي).

ريماراي غراي (إيفرتون).

نادي الشباب السعودي (الليث الأبيض)

يانيك كاراسكو ( أتلتيكو مدريد).

حبيب ديالو (ستراسبورغ الفرنسي).

رومان سايس ( السد القطري إعارة).

نادي أبها السعودي

كارل توكو إيكامبي (ليون).

تشيبريان تاتاروشانو (ميلان).

نادي ضمك السعوي

جورج كيفان نكودو (بشيكتاش التركي).

نادي الفتح السعودي

جايسون ديناير (شباب الأهلي الإماراتي).