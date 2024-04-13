رسالة تحذير من دول الخليج على وقع نُذر التصعيد بين إيران وإسرائيل

وطن – حذّرت دول خليجية واشنطن من استخدام القواعد الأمريكية المقامة على أراضيها لشن هجمات ضد إيران، حسبما كشف موقع ميدل إيست آي.

جاء ذلك في إطار ترقب حذر في الشرق الأوسط للرد الإيراني على هجوم للاحتلال استهدف مبنى قنصلياً لها في دمشق.

وقال مسؤول أمريكي كبير للموقع البريطاني، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن دول الخليج حثت الولايات المتحدة على عدم استخدام القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها لشن ضربات رداً على أي هجوم إيراني محتمل على إسرائيل.

يأتي ذلك فيما أفاد إعلام عبري بأن سفينة صواريخ أمريكية، ذات قدرات دفاعية متقدمة، رست قبالة “الشواطئ الإسرائيلية”، الجمعة.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر لم تسمّه: “تستعد إسرائيل لهجوم مباشر من إيران، شمال أو جنوب البلاد، خلال الـ24 إلى الـ48 ساعة القادمة”.

وفي وقت مبكر، الجمعة، طمأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، في اتصال هاتفي، بأنه يمكن لتل أبيب الاعتماد على دعم واشنطن الكامل في مواجهة تهديدات إيران ووكلائها، في حال تنفيذها رداً انتقامياً.

والمقصود بوكلاء إيران، التنظيمات المسلحة المدعومة من طهران في عدد من دول الشرق الأوسط، وأبرزها جماعة الحوثي في اليمن، التي تستهدف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وحزب الله في لبنان الذي يستهدف شمالي الأراضي المحتلة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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تحذيرات من هجوم إيران

وسبق أن أبدت الولايات المتحدة مخاوفها من توجيه إيران ضربة صاروخية وشيكة على إسرائيل، رداً على مقتل قائد رفيع في الحرس الثوري في غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

ومنذ شنّ الغارة على دمشق في 1 أبريل/نيسان الجاري، توالت تحليلات في وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن تل أبيب تتحسب لرد إيراني على اغتيال الجنرال محمد رضا زاهدي، في غارة جوية قالت طهران إنه قصف إسرائيلي استهدف مبنى القسم القنصلي في سفارتها بدمشق.

كما جرى الحديث عن إعداد الإسرائيليين للتعامل مع سيناريو التعرض لـ”رد انتقامي” من إيران، مع أن إسرائيل لم تعترف رسمياً باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضاً.

والخميس، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده “لا تسعى لتوسعة التوتر في المنطقة، لكن هجوم إسرائيل على سفارة إيران وصمت أمريكا وبريطانيا يعني تشجيع (رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على استمرار إشعال الحرب وتوسيعها في المنطقة”.

في حين أعرب كاميرون في الاتصال نفسه عن قلقه إزاء استمرار التوتر في البحر الأحمر، وطلب من إيران ضبط النفس.

وقال إن “عدم ضبط النفس من جانب الأطراف يمكن أن يؤدي إلى مزيد من توسيع الصراعات في المنطقة”، وفق بيان للخارجية الإيرانية نقله إعلام محلي.