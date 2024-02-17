دول عربية قيدت استخدام أمريكا لأراضيها لشن ضربات ضد جماعات تابعة لإيران.. ما السبب؟

وطن – أفادت صحيفة “بوليتيكو” بأن عددًا من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، تفرض قيودًا على استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية داخل أراضيها لشن ضربات ضد الجماعات التابعة لإيران.

ومع تصاعد عدد الشهداء والجرحى من المدنيين في قطاع غزة، فإن بعض الدول العربية، وخاصة تلك التي تحاول التوصل إلى انفراج مع إيران، تقيِّد بشكل متزايد قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على تنفيذ أعمال دفاعية من أراضيها، حسبما قال مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته.

وذكرت صحيفة بوليتيكو أن هذا يشمل القيود المفروضة على التدابير المضادة ردًا على الهجمات في العراق وسوريا والبحر الأحمر.

وقالت الصحيفة، إن بعض الدول تحد من استخدام قواعدها ومجالها الجوي للأصول المشاركة في شن هذه الهجمات المضادة. ولا يزال العدد الدقيق للبلدان التي تطبق هذه القيود غير مؤكد.

وفقًا لصحيفة بوليتيكو، قال أحد المسؤولين إن السبب المحدد وراء قيام الإمارات بهذه الإجراءات هو “أنهم لا يريدون الظهور وكأنهم ضد إيران ولا يريدون الظهور بمظهر قريب جدًا من الغرب وإسرائيل أمام الشعب”.

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قواعد أمريكية في المنطقة

ولسنوات عديدة، نشرت الولايات المتحدة آلاف الجنود في قواعد في الإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر ومواقع أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط والخليج.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أصبح تورط هذه الدول في تسهيل العمليات العسكرية الأمريكية يخضع لمزيد من التدقيق.

وفي جميع أنحاء المنطقة، تتنافس طهران وواشنطن للالتفاف على بعضهما البعض في حرب قاتلة بالوكالة. وقد اتخذ الصراع نكهات مختلفة تعكس الحقائق المحلية والجيوسياسية.

وفي لبنان، تحاول الولايات المتحدة وقف تصعيد القتال بين إسرائيل وحزب الله، حيث يشعر الجانبان بالقلق من الانجرار إلى صراع أوسع.

وفي الوقت نفسه، جعل المقاتلون الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن أنفسهم أهدافًا للغارات الجوية الأمريكية ردًا على هجماتهم على الشحن التجاري.

لكن الصراع ربما يكون على أشده وتعقيدا في العراق – الذي من المحتمل أن يكون أحد البلدان التي تقيد النشاط العسكري الأمريكي المشار إليه في تقرير بوليتيكو.

وقال ريناد منصور، مدير مبادرة العراق في مركز أبحاث تشاتام هاوس، إن الحكومة العراقية ضعيفة ومنقسمة ولا تستطيع بشكل أساسي السيطرة على الصراع على حدودها من القوى الأجنبية.

وبرزت الأراضي العراقية باعتبارها ساحة اللعب المفضلة، حيث يمكن للولايات المتحدة وإيران أن تتقاتلا فيها. وخطر التصعيد هنا أقل بالنسبة لكليهما. ويمكنهم إظهار القوة والتنافس على النفوذ.

هجمات البحر الأحمر

وفي يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات جوية ضد أهداف للحوثيين في اليمن، في أعقاب سلسلة من الهجمات على سفن الشحن في منطقة البحر الأحمر.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان، إن الضربات جاءت ردا على تعريض الحوثيين لحرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم للخطر، وتم تنفيذها بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وفرنسا وهولندا.

وصرح بايدن: “هذه الضربات المستهدفة هي رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركائنا لن يتسامحوا مع الهجمات على أفرادنا أو يسمحوا لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد أهم الطرق التجارية في العالم”.

وحذرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، الحوثيين، مرارا وتكرارا، من مهاجمة السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وهو طريق شحن حيوي، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة.

أوقفت خطوط شحن مختلفة عملياتها، وبدلاً من ذلك قامت برحلة أطول حول أفريقيا.