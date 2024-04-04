تحركات إسرائيلية تخوفا من رد إيراني على “غارة القنصلية”

وطن – كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، أنه تم رفع درجة التأهب في إسرائيل مع التركيز على سلاح الجو.

جاء ذلك في وقت تصاعدت فيه التكهنات بتوجيه إيران ضربة انتقامية ردا على قصف قنصليتها في دمشق.

وقال الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تقرر عقب جلسات تقييم أمني وعسكري استدعاء قوات الاحتياط التابعة لمنظومة الدفاع الجوي.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن القرار يقضي بتعزيز منظومة الدفاعات الجوية في أنحاء إسرائيل كافة.

تشويش جوي

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المنظومة الأمنية فعلت نظام التشويش على نظام تحديد المواقع (GPS) في عموم إسرائيل.

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: المنظومة الأمنية فعلت نظام التشويش على نظام تحديد المواقع (GPS) في عموم إسرائيل — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) April 4, 2024

وأضافت أن التشويش يأتي في إطار الاستعدادات للرد الإيراني وإطلاق مسيرات وصواريخ موجهة نحو إسرائيل

يأتي ذلك على خلفية الخشية من رد إيراني على مقتل مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار في القصف الذي استهدف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، واتهمت إيران وسوريا من جانبهما إسرائيل بتنفيذه.

خامنئي يتوعد إسرائيل بصفعة

فيما أفاد موقع “والا” الإسرائيلي بأن الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال ستطلق قريبا ما سماها حملة لإعداد المواطنين وتهيئتهم لتصعيد كبير على الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل قائدين وخمسة مستشارين عسكريين إيرانيين في مبنى القنصلية الإيرانية في حي المَزة بدمشق.

تعهد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بالثأر. وفي كلمة حضرها مسؤولون كبار في طهران، قال خامنئي إن إسرائيل “ستتلقى صفعة”.

وأضاف أن “هزائم الكيان الصهيوني في غزة ستستمر والكيان الغاصب يمضي نحو الزوال والانهيار”.

ونقلت وكالة “إرنا” بالعربية عن خامنئي قوله إن “محاولات الكيان الصهيوني المستميتة بما في ذلك تحركه الأخير في سوريا لن تغيثه من تلك الهزائم”.

وتابع: “لا شك في أن هؤلاء المجرمين سيتلقون الصفعة على تلك الخطوة”.