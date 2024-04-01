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إعلام عبري يكشف عن دور لبشار بالهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران في سوريا

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إعلام عبري يكشف عن دور لبشار بالهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران في سوريا

وطن – استهدف الاحتلال الإسرائيلي قنصلية إيران في دمشق متسبباً بمصرع 3 من قادة فيلق القدس، فيما خرجت طهران بتصريحات تتوعد فيها بالرد واتخاذ الإجراءات المضادة.

وطال القصف مبنى القنصلية الإيرانية بالقرب من حي “المزة” في دمشق فيما توعدت إيران برد حاسم على الهجوم، الذي أدى لمقتل العميد محمد رضا زاهدي، والعميد حسين أمين الله، وقائد آخر من فيلق القدس.

وأقر التلفزيون الرسمي الإيراني بمقتل عدة دبلوماسيين إيرانيين في الضربة الإسرائيلية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري قوله إن الهجوم على القنصلية الإيرانية تم بـ6 صواريخ أطلقتها مقاتلات “إف-35″.

حصيلة قتلى هجوم القنصلية الإيرانية في دمشق

وأشار السفير الإيراني إلى أن الهجوم أوقع 7 قتلى، من بينهم 3 عسكريين مضيفاً بتصريحات صحفية أن “هذا العمل سيؤدي الى رد حاسم من جانبنا (إيران وميليشياتها)”.

ووفق ما نقلته وكالة “سانا” التابعة للنظام السوري تسبب الهجوم بتدمير مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بكامله ومصرع وإصابة كل من بداخله” وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السفير الإيراني وعائلته لم يصابوا جراء الهجوم.

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ونقلت بدورها هيئة البث الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال انتظرت مغادرة القنصل الإيراني واستهدفت العميد زاهدي وعدت القصف يمثل رسالة من الجيش إلى حزب الله اللبناني.

إعلام إسرائيلي يفضح تورط بشار الأسد بالهجوم

وذكرت الهيئة أن إيران لا سيادة لها في دمشق مضيفة أن العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، في إشارة إلى تورط نظام بشار الأسد بالاستهداف الأخير.

لكن الخارجية الإيرانية لم تعلق على تقرير هيئة البث الإسرائيلي، وذكرت أن الهجوم على القنصلية عمل عدائي وانتهاك للقانون الدولي، وعلى الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات.

وأوضح البيان الإيراني أن طهران تدرس أبعاد الهجوم وتحمّل إسرائيل مسؤولية وتداعيات ذلك مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة على الهجوم ونوع الرد وشكل العقاب.

هجوم سابق

والأحد الماضي، أصيب اثنين بجروح بضربات جوية يعتقد أنها إسرائيلية على مشارف دمشق.

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وذكرت وزارة دفاع نظام الأسد أن الصواريخ الإسرائيلية انطلقت من الجولان السوري المحتل واستهدفت عددا من النقاط في محيط العاصمة السورية.

واستهدف هجوم إسرائيلي آحر سابق بضربات عنيفة مناطق تتواجد فيها إيران في ريف حلب، ما أدى إلى سقوط أكثر من 40 شخصا بينهم مقاتلون من حزب الله التابع لإيران.

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