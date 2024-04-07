اختطاف داليا نعيم .. فيديو صادم للواقعة وماذا فعلوا بـ”باربي العراق” بعد رميها من السيارة!

وطن – انتشر مقطع فيديو مصور بشكل واسع على منصات التواصل، قال ناشروه إنه يوثق لحظة اختطاف البلوغر العراقية داليا نعيم، التي توصف بـ “باربي العراق”، من منطقة المنصور غربي بغداد.

اختطاف داليا نعيم

وأثار الفيديو المتداول حالة من الجدل، حيث ادّعت حسابات عراقية، أن الحادثة جاءت بعد مشاجرة وتهديدات طالت داليا نعيم من قبل الشيخة الحاكمة “ام فهد” وربط الاحداث بسجن اللواء سعد معن.

وقال حساب “العراق برس” على منصة إكس: إن مليشيات الحشد الشعبي هي التي اختطفت داليا نعيم من امام احدى مراكز التجميل في المنصور .

🔴 بعد المشاجرة والتهديدات التي طالت داليا نعيم من قبل الشيخة الحاكمة #ام_فهد وربط الاحداث بسجن اللواء سعد معن!

مليشيات الحشد الشعبي يختـطفـون البلوكر والاعلامية #داليا_نعيم من امام احدى مراكز التجميل في #المنصور . pic.twitter.com/WKjQrpNqm4 — العراق برس (@aliraqplus) April 7, 2024

بينما نقل عن مصدر أمني قوله إنه جرى العثور على داليا نعيم بعد اختطافها في منطقة الرضوانية جنوب بغداد وعليها اثار حروق وكدمات وكسور في اليد والوجه.

مصدر أمني : تم العثور على الاعلامية داليا نعيم بعد اختطافها في منطقة الرضوانية جنوب بغداد وعليها اثار حروق وكدمات وكسور في اليد والوجه#داليا_نعيم pic.twitter.com/lABkbozKA8 pic.twitter.com/i2Tzyxch8c — إعلاميات (@i3lAmYaT) April 7, 2024

وأفادت بعض المصادر أنه تم نقل داليا نعيم إلى مستشفى اليرموك بعد رميها من السيارة.

من جهتها، قالت الصحفية العراقية جمانة ممتاز، في تعليقها على الواقعة: “أمام الرأي العام ثلاث أحداث متعاقبة، شجار بين المدعوة ام فهد والبلوكر داليا نعيم والأولى هددت بفضح اللواء سعد معن معها، بعد أيام، الداخلية تحيل عدد من الضباط الى “الإمرة” متهمين بشبكة ابتزاز، بعد أيام داليا نعيم تُخطف من أمام مركز تجميل في بغداد ويطلق سراحها بعد تعذيبها. هذه الأحداث تثير الكثير من الأسئلة”.

أمام الرأي العام ثلاث أحداث متعاقبة، شجار بين المدعوة ام فهد والبلوكر داليا نعيم والأولى هددت بفضح اللواء سعد معن معها، بعد أيام، الداخلية تحيل عدد من الضباط الى "الإمرة" متهمين بشبكة ابتزاز، بعد أيام داليا نعيم تُخطف من أمام مركز تجميل في بغداد ويطلق سراحها بعد تعذيبها.

هذه… pic.twitter.com/vOPvTGGufD — Jumana Mumtaz🇮🇶🇵🇸 (@jumana_mumtaz) April 7, 2024

بينما قال الباحث في الشأن العراقي مجاهد الطائي منتقداً الحالة الأمنية في البلاد: “داليا نعيم بعد اختطافها لساعات من قبل معروفين، ثم قاموا برميها من السيارة في الرضوانية!. دولة تأتمر بأمر (الفاشنستات) أو تقف عاجزة عن تأثيرهن!… والعجز أمام ميليشيات السلاح معروف.. لكن أي سلاح تمتلك الفاشنستات؟ فضائح؟”.

#داليا_نعيم بعد اختطافها لساعات من قبل معروفين، ثم قاموا برميها من السيارة في الرضوانية! دولة تأتمر بأمر (الفاشنستات) أو تقف عاجزة عن تأثيرهن!… والعجز أمام ميليشيات السلاح معروف.. لكن أي سلاح تمتلك الفاشنستات؟ فضائح؟ pic.twitter.com/wIqhKprnW2 — مجاهد الطائي (@mujahed_altaee) April 7, 2024

يذكر أن الإعلامية العراقية داليا نعيم، تثير الجدل بسبب هوسها بعمليات التجميل والتي جعلت منها شخصاً آخر مثيراً للسخرية.