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اختطاف داليا نعيم .. فيديو صادم للواقعة وماذا فعلوا بـ”باربي العراق” بعد رميها من السيارة!

بقلم
اختطاف داليا نعيم في العراق

وطنانتشر مقطع فيديو مصور بشكل واسع على منصات التواصل، قال ناشروه إنه يوثق لحظة اختطاف البلوغر العراقية داليا نعيم، التي توصف بـ “باربي العراق”، من منطقة المنصور غربي بغداد.

اختطاف داليا نعيم

وأثار  الفيديو المتداول حالة من الجدل، حيث ادّعت حسابات عراقية، أن الحادثة جاءت بعد مشاجرة وتهديدات طالت داليا نعيم من قبل الشيخة الحاكمة “ام فهد” وربط الاحداث بسجن اللواء سعد معن.

وقال حساب “العراق برس” على منصة إكس: إن مليشيات الحشد الشعبي هي التي اختطفت داليا نعيم من امام احدى مراكز التجميل في المنصور .

بينما نقل عن مصدر أمني قوله إنه جرى العثور على داليا نعيم بعد اختطافها في منطقة الرضوانية جنوب بغداد وعليها اثار حروق وكدمات وكسور في اليد والوجه.

وأفادت بعض المصادر أنه تم نقل داليا نعيم إلى مستشفى اليرموك بعد رميها من السيارة.

من جهتها، قالت الصحفية العراقية جمانة ممتاز، في تعليقها على الواقعة: “أمام الرأي العام ثلاث أحداث متعاقبة، شجار بين المدعوة ام فهد والبلوكر داليا نعيم والأولى هددت بفضح اللواء سعد معن معها، بعد أيام، الداخلية تحيل عدد من الضباط الى “الإمرة” متهمين بشبكة ابتزاز، بعد أيام داليا نعيم تُخطف من أمام مركز تجميل في بغداد ويطلق سراحها بعد تعذيبها. هذه الأحداث تثير الكثير من الأسئلة”.

بينما قال الباحث في الشأن العراقي مجاهد الطائي منتقداً الحالة الأمنية في البلاد: “داليا نعيم بعد اختطافها لساعات من قبل معروفين، ثم قاموا برميها من السيارة في الرضوانية!. دولة تأتمر بأمر (الفاشنستات) أو تقف عاجزة عن تأثيرهن!… والعجز أمام ميليشيات السلاح معروف.. لكن أي سلاح تمتلك الفاشنستات؟ فضائح؟”.

يذكر أن الإعلامية العراقية داليا نعيم، تثير الجدل بسبب هوسها بعمليات التجميل والتي جعلت منها شخصاً آخر مثيراً للسخرية.

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