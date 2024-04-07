اختطاف باسكال سليمان بلبنان.. تسجيل صوتي مُسرب يفجر جدلا ويزيد الغموض

وطن – تداولت وسائل إعلام لبنانية تسجيلا صوتياً يروي فيه أحد أصدقاء منسّق جبيل في حزب القوات اللبنانية “باسكال سليمان”، تفاصيل عملية الخطف التي تعرض لها الأخير.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في لبنان بأن أربعة اشخاص يستقلون سيارة Subaru بيضاء اللون أقدموا بقوة السلاح على خطف منسق قضاء جبيل في حزب “القوات اللبنانية ” باسكال سليمان عند مفترق يربط بلدة لحفد بطريق ميفوق وحائل، لدى عودته من واجب عزاء إلى بلدته ميفوق وكان بمفرده في سيّارته وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

تفاصيل اختطاف باسكال سليمان

وورد في التسجيل الصوتي المتداول على لسان أحد الأشخاص من أصدقاء سليمان قوله: “كنت في اتصال مع رفيقنا باسكال منذ دقيقتين واذا بباسكال يتوجه لأحدهم بالقول: “شو بك انت كسرت عليي.. دخيلك مش براسي عندي ولاد”، وأضاف سمعته يتوسّل إليهم طالبًا منهم ألا يقتلوه وانقطع الاتصال”.

هذا ما دار في آخر اتصال مع باسكال سليمان.. هكذا حصل الاختطاف pic.twitter.com/1L9dzRR4pF — صوت كل لبنان vdlnews 93.3 (@sawtkellebnen) April 7, 2024

وعلى الفور سادت حالة من التوتر في بلدة الخاربة، وجرى تجمع غاضب قرب مقر الحزب في المنطقة. ولم تعرف حتى الآن خلفيات الخطف، في حين اوعز حزب القوات للمحازبين بعدم رمي الاتهامات جزافا قبل الحصول على كامل المعطيات المتصلة بالحادثة.

وسادت مخاوف من أن يكون حزب الله هو من يقف وراء عملية الخطف فيكون مصير باسكال سليمان شبيهاً بمصير المسؤول القواتي الياس الحصروتي الذي خُطف وقُتل في عين إبل في الجنوب قبل أشهر.

وأصدر حزب القوات اللبنانية تعميماً داخلياً على المحازبين جاء فيه: بعد عملية “خطف” منسق جبيل في الحزب باسكال سليمان بضرورة البقاء على جهوزية تامة بإنتظار توجيهات القيادة الحزبية.

وتابع التعميم الذي تناقلته وسائل إعلام لبنانية : “الرجاء من المحازبين عدم التداول بأي معلومات أمنية واتهامات مسبقة حفظًا على أمن المنسق المخطوف حتى إتضاح الصورة”.

ومع انتشار خبر اختفاء باسكال سليمان، وجهت دعوات للتجمع أمام مركز “عمشيت” التابع لحزب القوات اللبنانية، كما دعت الأحزاب في قضاء جبيل مناصريها إلى التواجد في المراكز التابعة لها لمتابعة القضية.

تتبع هاتف المخطوف

ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه الأجهزة الأمنية تحركاتها لتتبع هاتف باسكال سليمان ومحاولة معرفة مكان وجوده.

وعلّق النائب السابق فارس سعيد على الحادثة بالقول: “كل الثقة بالأجهزة لكشف ملابسات اختطاف باسكال سليمان منسق القوات في جبيل.المعروف عن باسكال سيرته مثل الثلج”.

بدوره، كتب رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض عبر منصة “إكس”: “ان شالله ما يكون اختفاء الشاب باسكال سليمان في بلدة الخاربة بقضاء جبيل عمل مدبّر وعملية خطف.. كل التعويل على الأجهزة الأمنية للتقصي والتعقب كشفًا للحقيقة بأسرع وقت.. ‏مش ناقصنا مصايب”.

انشالله ما يكون إختفاء الشاب باسكال سليمان في بلدة الخاربة بقضاء جبيل عمل مدبّر وعملية خطف..

كلّ التعويل على الأجهزة الأمنية للتقصّي والتعقّب كشفًا للحقيقة بأسرع وقت..

مش ناقصنا مصايب — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) April 7, 2024

عملية أمنية واسعة

وكتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة”اكس” : “إذا ما صحت أخبار خطف السيد باسكال سليمان في جبيل، فإننا نطلب من الأجهزة الأمنية و العسكرية، تحديدا فرع المعلومات، لإطلاق عملية أمنية واسعة و فورية على جميع الأراضي اللبنانية لكشف الملابسات، وإرجاع باسكال لعائلته ووأد الفتنة التي ممكن أن تحصل و تودي لعواقب وخيمة”.

إذا ما صحت أخبار خطف السيد باسكال سليمان في جبيل، فإننا نطلب من الأجهزة الامنية و العسكرية، تحديدا فرع المعلومات، لإطلاق عملية أمنية واسعة و فورية على جميع الأراضي اللبنانية لكشف الملابسات و إرجاع باسكال لعائلته و وأد الفتنة التي ممكن أن تحصل و تودي لعواقب وخيمة. — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) April 7, 2024

وقالت الإعلامية “كارن البستاني”:” اختطاف منسق القوات اللبنانية باسكال سليمان اليوم في جبيل هو نتيجة شريعة الغاب التي أوصلونا إليه!”

وأضافت أن “على الأجهزة الأمنية كافة التنسيق في ما بينها والعمل لكشف ملابسات ما حصل ومحاكمة الفاعل فقد طفح الكيل”.