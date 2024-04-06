خوفاً من الإيدز .. نقل روبينيو إلى “سجن المشاهير”! (صور)

وطن – بعد أن حكم على روبينيو، نجم مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السابق، بالحبس 9 سنوات لإدانته باغتصاب إحدى الفتيات قبل 10 سنوات في إيطاليا، سيقضي اللاعب الدولي السابق العقوبة التي فرضها عليه القضاء الإيطالي في سجن “تريميمبي 2” الملقب بـ “سجن المشاهير”.

روبينيو في سجن المشاهير!

يضم “سجن المشاهير“، سجناء معروفين، وكان لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، على وشك دخول ذات السجن في أغسطس 2019، بعد إدانته بالفساد، لكن المحكمة العليا أوقفت القرار.

وقضى روبينيو أسبوعا في نظام مراقبة لمدة 10 أيام في زنزانة مساحتها 2 متر في 4 أمتار، بمفرده تماما قبل أن يعيش مع سجناء آخرين.

ووفقا لمركز السجون، تبلغ مساحة سجن المشاهير 8400 متر مربع، ويتسع لـ 584 سجينا، على الرغم من وجود 434 سجينا حاليا، وتم افتتاحه في 1955.

يوجد في السجن مكتبة وحديقة وفصول دراسية للقيام بالأعمال اليدوية.

وبحسب وسائل إعلام برازيلية، فإن الزنازين الموجودة في مجمع السجون أفضل من باقي السجون في ولاية ساو باولو، حيث إنها أكبر حجما.

إضافة إلى جودة طعام السجناء أفضل، ولا يشبه السجون الأخرى مثل “كارانديرو”، الأكبر في أميركا الجنوبية، الذي يضم أكثر من 6500 سجين، أو سجن “بيدرينهاس”، في ولاية مارانهاو شمال غرب البرازيل، وهي سجون في حالة خراب حيث تنتشر فيها حروب العصابات والأوبئة، مثل مرض الإيدز أو السل.