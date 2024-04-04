الشيطان محمد بن زايد على سيرة أجداده: تفاصيل قتل شقيقه أحمد بن زايد في المغرب ومقتل شقيقين آخرين

وطن – لم يظهر كشف علمي يقول أن هناك جينات تتعلق بالغدر والخسة ممكن تنتقل عبر الأجيال، لكننا وجدنا التاريخ الذي يشرح كمية الغدر والخسة التي تميز عائلة “آل نهيان” عن باقي القبائل العربية.

فمنذ نشوء هذه القبيلة أو المشيخة وكل أخ يغدر في أخيه أو أبيه أو ابن عمه، ولم يكن محمد بن زايد استثناءً بل أكثرهم دموية وأكثرهم غدراً في إخوته.

في هذا التوقيت تقريبا قبل 14 سنة وقع خبر تحطم طائرة الشيخ أحمد بن زايد كالصاعقة لمن عرف هذا الشيخ، الذي كان يوصف بالاستقامة والنزاهة وهو ليس من نفس والدة العصابة التي تحكم الإمارات الآن وجميعهم اخوة من أم واحدة.

مقتل أحمد بن زايد وقصة خلافه مع منصور ومحمد بن زايد

كان الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان، الأخ غير الشقيق لمحمد بن زايد هو المرشح الثاني كي يخلف شقيقه خليفة بن زايد بالحكم، وكان يقود صندوقا سياديا داخل الدولة بقيمة 600 مليار دولار، ومن يتحكم بالثروة في الإمارات يتحكم بكل مفاصلها.

الشيطان محمد بن زايد على سيرة أجداده في الغدر: تفاصيل قتل شقيقه أحمد بن زايد في المغرب ومقتل شقيقين اخرين لم يظهر كشفاً علمياً يقول أن هناك جينات تتعلق بالغدر والخسة ممكن تنتقل عبر الأجيال، لكننا وجدنا التاريخ الذي يشرح كمية الغدر والخسة التي تميز عائلة آل نهيان عن باقي القبائل… pic.twitter.com/U0Ze0riVRb — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) April 4, 2024

وبدأ الخلاف حين قرر شقيقه منصور بن زايد أخذ أموال صفقة “Barclays” الضخمة جداً من جهاز أبوظبي للاستثمار.

استغل منصور بن زايد الصفقة، وسرق مبالغ خيالية من أموال الدولة مما أغضب أحمد بن زايد.

اشترى منصور أسهم البنك بـ 10 مليار دولار، ثم قام ببيعها بعد أربع سنوات بـ 6 مليار ثم أعاد 4 مليار لجهاز أبوظبي للاستثمار واحتفظ بـ 2 مليار لنفسه.

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قبل ذلك اشترتْ أبوظبي أسهُم ”الستي بانك“ بـ 4 مليار جنية إسترليني بضغط من الولايات المتحدة، 13 دولار لكل سهم أملاً أن تباع بـ 35 دولارا.

نزلت أسهم ”الستي بانك“ لـ 3 دولارات. وكل هذا الأموال كانت تؤخذ من جهاز أبوظبي للاستثمار الذي كان أحمد بن زايد يرأسه.

غضب أحمد بن زايد من تلاعب منصور بن زايد واستغلاله لأموال الأجيال الإماراتية لمصلحته الشخصية ولأخيه محمد بن زايد، فواجههما بكل مسؤولية.

المعارض السعودي السابق “كساب العتيبي” كشف القصة أثناء إقامته في لندن. وبعدها بأشهر توجه له وفد سعودي بناء على طلب إماراتي، ليتصالح مع النظام السعودي والإماراتي ويعود إلى المملكة ويصير يكيل المديح للنظامين.

وأكد “العتيبي” عن مصادر خاصة وموثوقة ـ كما قال ـ أن سبب مقتل أحمد بن زايد هو “الحزام” الذي كان يرتديه في الطائرة. حيث تلاعب به المُتلاعبون وأوثقوا ربطه بقوة فلم يُفتح. فقُتل.

ما يؤكد رواية العتيبي عدة أمور: أولها أن أبوظبي امتنعت عن فتح أي تحقيق بملابسات الحادث. وثانيها: أن مدربه الطيار الإسباني “خوليو لوبيث” كان يجلس في الجزء الخلفي من الطائرة الشراعية يقدم شروحات بخصوص كيفية الطيران، فكيف تم فقدان السيطرة على الطائرة ولماذا لم يحاول الطيار إنقاذ الشيخ أحمد بن زايد.

حادث اغتيال أحمد بن زايد ليس الوحيد

وعلى مدار أسبوع كامل بحثت عن اسم مدرب الطيران “خوليو لوبيث” بالإنجليزية والإسبانية وبكل لغات العالم، ولا وجود لأي أثر له على شبكة النت.

ويذكر أن حادث اغتيال أحمد بن زايد ليس الوحيد، فقد توفي سعيد بن زايد وهو في الخمسينات من عمره. وكان يتمتع بصحة جيدة بظروف جداً غامضة إذ نعاه محمد بن زايد زاعماً أنه مات بجلطة دماغية.

كما قتل الشيخ ناصر بن زايد عام 2008، في حادث مشابه لحادث أحمد بن زايد. إذ تحطمت طائرته نتيجة خلل فني في الخليج وتم طي صفحته سريعاً وبصمت شديد.