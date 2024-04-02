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مستشار محمد بن زايد الدبلوماسي لرئيس الجزائر: “نترفع عن الرد عليك ونرفض الغمز واللمز”

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مستشار محمد بن زايد الدبلوماسي لرئيس الجزائر: "نترفع عن الرد عليك ونرفض الغمز واللمز"

وطن – هاجم أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي محمد بن زايد، تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي لمّحت إلى دور “تخريبي” لأبوظبي ومحاولات إثارة الفوضى في الجزائر.

وأرسل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أيام إشارات واضحة لدولة الإمارات العربية المتحدة دون أن يذكرها بالاسم، متهماً إياها بإشعال ما وصفها بـ”نار الفتنة” في جوار الجزائر.

وقال تبون في لهجة اعتبرت للمرة الأولى التي يشير فيها لأبوظبي ردا على سؤال صحافي خلال لقائه مع وسائل إعلام بلاده: “في كل الأماكن التي فيها تناحر دائما مال هذه الدولة موجود. في الجوار، مالي وليبيا والسودان”.

استنفار أبوظبي من تصريحات تبون

وقال مستشار محمد بن زايد أنور قرقاش بتغريدة له على منصة إكس: “غريب أمر إحدى الدول الشقيقة البعيدة تمارس الغمز واللمز حول علاقاتها مع الإمارات، وتواصل التلميحات المبطنة دون إفصاح أو توضيح”.

وأضاف: “ومع ذلك فالترفع عن الرد والصبر على التطاول سيبقى سبيلنا، فالحكمة موروثة عند قيادتنا التي تعتبر العلاقات مع الدول الشقيقة أولوية وركيزة محورية في سياستنا”.

وكان الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله المقرب من رئيس الإمارات محمد بن زايد، هو الآخر قد أثار جدلا بتغريدة اعتبرها متابعون أنها رد على حديث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي هاجم فيه الإمارات رغم عدم ذكرها صراحة.

“حديث محزن وغير موفق”

ورد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله المحسوب على نظام محمد بن زايد بتغريدة كتب فيها: “حديث رئيس دول عربية عن دولة عربية اخرى محزن وغير موفق”.

وأضاف عبدالخالق مشيرا إلى الرئيس “تبون” دون ذكر اسمه صراحة: “سيادة الرئيس لديك ازمات داخلية عويصة عالجها بالحكمة والادارة الرشيدة ولا تسقطها تلميحا و جزافا على طرف خارجي”.

ووصف مستشار بن زايد تصريحات تبون بأنها “محاولة ميكيافيلية مكشوفة للهروب الى الخارج لتغطية اخطاء الداخل”.

وختم الأكاديمي الإماراتي تغريدته بالقول في إشارة إلى الرئيس الجزائري: “ندعو لسيادته بالهداية في العشر الأواخر من رمضان”.

وأحدثت تصريحات عبد المجيد تبون التي فضح فيها مخططات الإمارات ورئيسها محمد بن زايد، زلزالا في أبوظبي وقضت مضجع “شيطان العرب” الذي أطلق أذرعه وذبابه لمهاجمة الجزائر ورئيسها.

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