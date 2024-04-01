محرقة.. انسحاب قوات الاحتلال من مجمع الشفاء الطبي يكشف هول المجازر

وطن – في خطوة مفاجئة، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي مدينة غزة شمالي قطاع غزة.

وتوجهت قوات الاحتلال جنوبًا، وتحديدًا صوب معسكر لها تتمركز فيه الدبابات والجرافات، وذلك في المنطقة الواقعة بين حيي الشيخ عجلين وتل الهوى.

📷ساحة #مجمع_الشفاء_الطبي بغزة بعد انسحاب قوات الاحتلال منه بعد أسبوعين من الحصار والقصف والإعدامات الميدانية بحق المدنيين pic.twitter.com/8jV2DVqNpb — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 1, 2024

العثور على مئات الجثث

جاء ذلك بعد عملية اقتحام وحصار استمرت أسبوعين لمجمع الشفاء الطبي، في حين جرى العثور على مئات الجثث داخل المجمع وفي المنطقة المحيطة به.

📷الدمار الهائل بفعل نسف قوات الاحتلال عشرات المنازل في الحي الملاصق لمجمع الشفاء الطبي من الجهة الشمالية غربي مدينة غزة. pic.twitter.com/EutvWeflLn — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 1, 2024

ولم يكن انسحاب قوات الاحتلال هادئًا، لكن تزامن معه إطلاق نار وإطلاق قذائف من الدبابات صوب مبانٍ سكنية في محيط المجمع الطبي.

📷مئات الجثث على الأرض وفي كل مكان.. مشاهد مرعبة وصادمة بعد انسحاب قوات الاحتلال من مستشفى الشفاء . pic.twitter.com/4DxiopQUBA — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 1, 2024

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، بأنه جرى انتشال عشرات جثث الشهداء بعضها متحلل من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه

📸خلال هجومه على المجمع .. جيش الاحتلال دمر وأحرق أغلب مباني مستشفى الشفاء في مدينة غزة.#مجمع_الشفاء_الطبي pic.twitter.com/d1w5KWBHkk — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 1, 2024

وقالت إن جيش الاحتلال انسحب من مجمع الشفاء الطبي بعدما قام بإحراق مبانيه وخروجه بالكامل عن الخدمة، مشيرة إلى أن حجم الدمار داخل المجمع والمباني المحيطة به كبير جدًا.

جثث متفحمة

وأظهرت لقطات مصورة، انتشار جثث متفحمة لشهداء في الشوارع والطرق المحيطة بمجمع الشفاء الطبي.

وعُثر على مئات من جثث الشهداء في المجمع والشوارع المحيطة به عقب انسحاب قوات الاحتلال.

وأقدمت قوات الاحتلال على إجراق مباني المجمع الطبي وتسببت في خروجه بالكامل من الخدمة، وأحدثت دمارًا كبيرًا في المجمع والمباني المحيطة كبير جدا.

🎥"والله غير ربنا ينصرنا"… صرخة سيدة فلسطينية من داخل #مجمع_الشفاء_الطبي في #غزة pic.twitter.com/J5zhNzWJZG — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 1, 2024

وفي أعقاب الانسحاب الإسرائيلي، توافد مئات الفلسطينيين لتفقد الدمار بمباني المجمع، فيما سارعت بعض العائلات لإخراج مصابين ومرضى كانوا محاصرين داخل المستشفى.

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وأقرّ جيش الاحتلال، حسبما نقلته إذاعته عن مصدر عسكري، بأن مجمع الشفاء لن يعود إلى مستشفى، بسبب الأضرار البالغة التي تعرض لها.