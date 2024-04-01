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محرقة.. انسحاب قوات الاحتلال من مجمع الشفاء الطبي يكشف هول المجازر

بقلم
مجمع الشفاء الطبي

وطن – في خطوة مفاجئة، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي مدينة غزة شمالي قطاع غزة.

وتوجهت قوات الاحتلال جنوبًا، وتحديدًا صوب معسكر لها تتمركز فيه الدبابات والجرافات، وذلك في المنطقة الواقعة بين حيي الشيخ عجلين وتل الهوى.

العثور على مئات الجثث

جاء ذلك بعد عملية اقتحام وحصار استمرت أسبوعين لمجمع الشفاء الطبي، في حين جرى العثور على مئات الجثث داخل المجمع وفي المنطقة المحيطة به.

ولم يكن انسحاب قوات الاحتلال هادئًا، لكن تزامن معه إطلاق نار وإطلاق قذائف من الدبابات صوب مبانٍ سكنية في محيط المجمع الطبي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، بأنه جرى انتشال عشرات جثث الشهداء بعضها متحلل من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه

وقالت إن جيش الاحتلال انسحب من مجمع الشفاء الطبي بعدما قام بإحراق مبانيه وخروجه بالكامل عن الخدمة، مشيرة إلى أن حجم الدمار داخل المجمع والمباني المحيطة به كبير جدًا.

جثث متفحمة

وأظهرت لقطات مصورة، انتشار جثث متفحمة لشهداء في الشوارع والطرق المحيطة بمجمع الشفاء الطبي.

وعُثر على مئات من جثث الشهداء في المجمع والشوارع المحيطة به عقب انسحاب قوات الاحتلال.

وأقدمت قوات الاحتلال على إجراق مباني المجمع الطبي وتسببت في خروجه بالكامل من الخدمة، وأحدثت دمارًا كبيرًا في المجمع والمباني المحيطة كبير جدا.

وفي أعقاب الانسحاب الإسرائيلي، توافد مئات الفلسطينيين لتفقد الدمار بمباني المجمع، فيما سارعت بعض العائلات لإخراج مصابين ومرضى كانوا محاصرين داخل المستشفى.

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وأقرّ جيش الاحتلال، حسبما نقلته إذاعته عن مصدر عسكري، بأن مجمع الشفاء لن يعود إلى مستشفى، بسبب الأضرار البالغة التي تعرض لها.

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