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حديث تبون عن محمد بن زايد يستنفر أبوظبي.. أول رد من الإمارات

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حديث تبون عن محمد بن زايد يستنفر أبوظبي.. أول رد من الإمارات

وطن – أثار الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله المقرب من رئيس الإمارات محمد بن زايد، جدلا بتغريدة اعتبرها متابعون أنها رد على حديث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي هاجم فيه الإمارات رغم عدم ذكرها صراحة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أرسل إشارات واضحة لدولة الإمارات العربية المتحدة دون أن يذكرها بالاسم، متهماً إياها بإشعال ما وصفها بـ”نار الفتنة” في جوار الجزائر.

وقال تبون في لهجة اعتبرت للمرة الأولى التي يشير فيها لأبوظبي ردا على سؤال صحافي خلال لقائه مع وسائل إعلام بلاده: “في كل الأماكن التي فيها تناحر دائما مال هذه الدولة موجود. في الجوار، مالي وليبيا والسودان”.

عبد الخالق عبدالله يرد

ورد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله المحسوب على نظام محمد بن زايد بتغريدة كتب فيها: “حديث رئيس دول عربية عن دولة عربية اخرى محزن وغير موفق”.

وأضاف عبدالخالق مشيرا إلى الرئيس “تبون” دون ذكر اسمه صراحة: “سيادة الرئيس لديك ازمات داخلية عويصة عالجها بالحكمة والادارة الرشيدة ولا تسقطها تلميحا و جزافا على طرف خارجي”.

ووصف مستشار بن زايد تصريحات تبون بأنها “محاولة ميكيافيلية مكشوفة للهروب الى الخارج لتغطية اخطاء الداخل”.

وختم الأكاديمي الإماراتي تغريدته بالقول في إشارة إلى الرئيس الجزائري: “ندعو لسيادته بالهداية في العشر الأواخر من رمضان”.

ورد أسامة على تغريدة عبدالخالق قائلاً: “انتم متعودين على النفاق والمجاملات عندنا مافي مجاملات في فقط مقاس 45”.

وعلقت فاطمة أيضاً: “وليش متحسس يا دكتور تحس الملمح عليهم مسوين شي لاسمح الله”.

يذكر أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها عبدالخالق عن تبون بشكل مباشر كما أنها الأولى التي يشير فيها الرئيس الجزائري بشكل شبه مباشر للإمارات.

و كانت تحركات أبوظبي خلال الأشهر الأخيرة مثار انتقادات واسعة في الوسط السياسي والإعلامي، فيما تشير سلسلة من التقارير لتوترات في العلاقات بين الجزائر و الإمارات.

ويدعم الرئيس الإماراتي محمد بن زايد عدة مخططات تخريبية في المنطقة افتضح الكثير منها مؤخراً، وآخرها دعم ميليشيات حمديتي في السودان وتغذية الصراع الأهلي في العديد من الدول العربية فضلاً عن دعم الكيان الصهيوني.

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