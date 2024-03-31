هل يكون “سلجوق بيرقدار” زعيم تركيا القادم خلفا لأردوغان؟

وطن – يُنظر الآن إلى سلجوق بيرقدار، المهندس الذي يقف وراء طائرات بيرقدار TB2، في تركيا على أنه الخليفة المحتمل لوالد زوجته، الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويأتي ذلك في ظل السجال الدائر الآن بشأن قضية من سيخلف أردوغان، بعد أن قال الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر إن “الانتخابات المحلية في البلاد ستكون حملته الأخيرة”.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، يعد سلجوق بيرقدار أحد أكثر الشخصيات العامة شعبية في البلاد. وهو متزوج من إحدى بنات الرئيس أردوغان. ويرجع ارتفاع شعبيته إلى السمعة الطيبة للطائرات بدون طيار التي قام بصنعها.

طائرات بيرقدار

ولعبت طائرات سلجوق بيرقدار بدون طيار من طراز TB2 دورًا محوريًا في وقف الغزو الروسي على سهول أوكرانيا، وتفجير القوافل العسكرية للكرملين في طريقها إلى كييف.

وسلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء على النجم التركي الصاعد المهندس سلجوق بيرقدار (42 عاما)، الذي لعبت طائراته المسيرة دورا محوريا في أوكرانيا وأذربيجان وليبيا.

وأكدت الصحيفة أن هذه الطائرات جعلت مهندسها بيرقدار، الذي تدرب في معهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا بطلا شعبيا لوضعه تركيا على المسرح العالمي، وقالت إنه ربما يكون زعيمها المقبل.

وقال بيرقدار إنه ليس لديه طموحات سياسية، لكنه لن يستبعد ذلك إذا طلب منه أردوغان الترشح في انتخابات مستقبلية.

اقرأ أيضا:

أفضل المرشحين

وقالت مجلة foreignpolicy نقلاً عن استطلاعات للرأي أن “سلجوق بيرقدار” إذا ترشح فإنه سيحقق الأفضل بين المرشحين المفترضين لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، لكنه لم يعط أي إشارة إلى أنه مهتم ببدء مهنة سياسية على مستوى البلديات.

وأكد بيرقدار أن “النضال من أجل تحقيق التحرك نحو التكنولوجيا الوطنية”، وهو “المثل الأعلى” الذي “سيقاتل من أجله حتى النهاية”، هو الذي من شأنه أن يحفزه على دخول السياسة – وهي علامة على أنه مهتم بالشأن الوطني.

وتابع المصدر أنه مع المكانة القوية لبيرقدار بين الجمهور، لا يحتاج إلى البدء من مستوى الصفر حتى الارتقاء إلى أعلى، كما فعل أردوغان. بل إن إنجازاته حتى الآن هي التي تجعله مرشحاً لأعلى منصب.

وبشكل فريد بين النخبة التركية، يجسد سلجوق بيرقدار الطموحات الوطنية التي تثير وتوحد الدوائر الدينية والعلمانية على حد سواء – ولكن للفوز على المستوى الوطني، سيتعين عليه صياغة رؤية شاملة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

من هو سلجوق بيرقدار

و”سلجوق أوزديمير بيرقدار” مواليد مدينة إسطنبول في تركيا – أكتوبر 1979 سياسي ومهندس ورجل أعمال تركي ومؤسس نظام طائرات «بيرقدار» المسيّرة بدون طيّار وهو صهر الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان ومتزوج من ابنته سمية أردوغان.

نشأ في أسرة ذات رؤى قومية محافظة، فهو نجل رجل الأعمال أوزدمير بيرقدار صاحب شركة بيرقدار التقنية المتخصصة بتصنيع المركبات الجوية من دون طيار، وتطوير خوارزميات الملاحة الجوية وتطوير برامج المركبات.

تلقى سلجوق دراسته الثانوية في مدرسة روبرت، وهي مدرسة أمريكية موجودة بإسطنبول.

درس الهندسة الكهربائية في جامعة إسطنبول التقنية، ثم حصل على شهادة الماجستير من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، وماجستير آخر من معهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا، قبل أن يعود إلى بلاده في 2007 للتفرغ لصناعة طائرته المسيرة.

بدأ في عام 1985 بشركة صغيرة لقطع غيار السيارات ظلت لسنوات عديدة. يُظهر العمل المجتمعي لعائلة بيرقدار – بما في ذلك الجمعيات الخيرية التعليمية والطبية – شعورًا بالتضامن مع الأشخاص الأقل حظًا في المجتمع، والذي، إذا تمت ترجمته إلى برنامج سياسي، سيزيد من احتمالية أن يصبح سلجوق بيرقدار الزعيم القادم لتركيا.