نتائج انتخابات البلدية التركية تشغل العالم.. هل يستعيد أردوغان ما خسره في 2019؟

وطن – تتوجه الأنظار خلال الساعات القليلة القادمة إلى تركيا حيث تقام الانتخابات المحلية التركية بمشاركة أحزاب عديدة في حين تتوجه الأنظار إلى إسطنبول وإزمير وأنقرة التي خسرها الحزب الحاكم بشكل صادم عام 2019 ويترقب العالم نتائج انتخابات البلدية 2024 التي قد تعلن في وقت متأخر مساء الأحد 31 مارس أو بداية نيسان.

ويشارك أكثر من 61 مليون ناخب في مختلف الولايات التركية بهذه الانتخابات بمشاركة المجنسين من العرب والسوريين في حين تتركز الأنظار على الولايات والبلديات الكبرى التي يبلغ عددها 32 من أصل 81 ولاية.

"من يظفر بإسطنبول.. يظفر بتركيا"..

جملة شائعة عن انتخابات البلدية التي تخوضها الأحزاب التركية بشراسة كالعادة..

فهل يستعيد أردوغان البلديات الكبرى في آخر انتخابات في عهده؟ pic.twitter.com/q0h5KJe5Wt — AJ+ عربي (@ajplusarabi) March 29, 2024

وتمتلأ شوارع تركيا في هذه الفترة باللوحات الإعلانية، واللافتات، والرايات، والوجوه العديدة للمرشحين ويهدف حزب العدالة والتنمية لاستعادة بلدية إسطنبول التي خسرها سنة 2019 والتي شهدت منافسة مريرة وجولة إعادة حطمت آمال أنصار الحزب الحاكم.

وتتزامن الانتخابات المحلية مع فترة صعبة تمر بها تركيا وتواجه بها تحديات اقتصادية فيما يخرج التضخم عن السيطرة، وتتخذ السلطات إجراءات استثنائية عبر رفع أسعار الفائدة إلى 50% لتكون هذه النسبة الأعلى في العالم.

موعد انتخابات البلدية التركية 2024

وستكون الانتخابات البلدية التركية بتاريخ 31 مارس 2024 وتبدأ من ساعات الصباح الأولى وحتى الخامسة عصراً وبعدها يبدأ فرز الأصوات والإعلان التدريجي عن النتائج.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في خطابات عديدة جهود حزب العدالة والتنمية في إكمال الانتصارات بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2023 عبر الفوز في انتخابات البلدية 2024 وخاصة ضمن المدن الرئيسية Ankara و Istanbul.

وبلديتا إسطنبول وأنقرة تعدان من أهم وأكبر البلديات وتسعى الأحزاب إلى الفوز بها.

ويتنافس كل من مرشح العدالة والتنمية مراد كوروم ضد أكرم إمام أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري على رئاسة بلدية Istanbul.

كما يتنافس مرشح الشعب الجمهوري منصور يافاش ضد تورغوت ألتينوك عن حزب العدالة والتنمية على رئاسة بلدية أنقرة.

اقرأ أيضا:

وفاز أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري في انتخابات 2019 برئاسة بلدية إسطنبول.

كما فاز منصور يافاش من الحزب نفسه برئاسة بلدية العاصمة التركية أنقرة بدعم من حزب الجيد.

نتائج الانتخابات المحلية التركية 2024

ولمتابعة نتائج الانتخابات المحلية التركية يمكن الدخول إلى منصة تي آر تي الرسمية التي تبث الأرقام والإحصائيات في كافة الولايات والنتائج النهائية عبر secim.trthaber.com.

و نتائج الانتخابات التركية قد تعلن ضمن وقت متأخر من يوم الاقتراع أي مساء 31 آذار/مارس وستكون بشكل رسمي ومكتمل في اليوم التالي.

ويتسلم الفائز في انتخابات البلدية التركية بيان فوزه ويخوله ذلك تسلم حقائب البلدية في المكان الذي فاز فيه مالم يتقرر إعادة الانتخابات كما حصل في انتخابات بلدية إسطنبول 2019.