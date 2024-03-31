مظاهرات الأردنيين قرب سفارة الاحتلال.. مشاركة الأطباء تخطف الأنظار واعتقال وحشي للفتيات

وطن – لليلة السابعة على التوالي، واصل آلاف الأردنيين، التظاهر قرب سفارة الاحتلال في العاصمة عمان، تنديدًا بالحرب الهمجية التي يتم شنّها على قطاع غزة.

وكان لافتا في تظاهرات السبت، حضور بارز لعدد كبير من الأطباء الذين ظهروا في مقدمة المسيرات.

وحرص الأطباء المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، على الهتاف لنظرائهم بالقطاع ولمدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية.

وقفة على بُعد أمتار من سفارة الاحتلال

وأقيمت الوقفة بالساحة المقابلة للمسجد الكالوتي بمنطقة الرابية، وذلك على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة إسرائيل لدى المملكة.

وردّد المشاركون في التظاهرات، هتافات صاخبة تنديدًا بالحرب على غزة والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال، وللمطالبة بإغلاق سفارة تل أبيب في عمّان، وإلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل.

اقرأ أيضا:

تحية للمقاومة وبسالتها

وحرص المتظاهرون في الأردن، على توجيه التحية للمقاومة الفلسطينية وأشادوا ببسالتها، فيما طالبوا بفتح الحدود مع الضفة الغربية، ورددوا هتاف “شيل العسكر عن الحدود.. حدود الضفة الغربية”.

حملة اعتقالات واسعة

في غضون ذلك، شنت الأجهزة الأمنية في الأردن حملة اعتقالات واسعة، طالت شخصيات بارزة، إضافة إلى اعتقال مجموعة سيدات شاركن في مسيرة السفارة الإسرائيلية.

وبحسب مصادر أردنية، فإن الأجهزة الأمنية اقتحمت منزي النقابي البارز ميسرة ملص، والباحث في الشؤون المقدسية زياد ابحيص، واعتقلتهما، بعد تفتيش منزليهما.

واعتقلت الأجهزة الأمنية مجموعة مشاركات في المسيرة الحاشدة قرب السفارة الإسرائيلية.

سُلطة التطبيع مع الكيان الصهيوني، سُلطة جسر العار وتصدير الخُضار لا تكتفي بالعار الذي لحِق بها بفضّ المُظاهرات .. بل تقوم بسحلِ البنات أيضاً، ضاربةً بعرضِ الحائط كرامة الأردنيين وغِيرَتهُم !#طوفان_الغضب_الأردني #طوفان_الأردن#الأردن_سند_غزة pic.twitter.com/8ZaQyVchx4 — علاء القضاة | 7 October 🔻 (@alaaqudah1993) March 30, 2024

وأظهرت مشاهد لحظة اعتقال المشاركات بالقوة من قبل الأجهزة الأمنية، واقتيادهن إلى المركز الأمني.