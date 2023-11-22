قوات الاحتلال تعتقل مدير مجمع الشفاء وعددا من الأطباء وسط أوضاع مزرية للمرضى

وطن- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، الموجود برفقة عدد من المرضى والأطباء في المجمع الذي تحتله قوات الاحتلال شمالي قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مدير مستشفى الشفاء في غزة، بالإضافة إلى عدد من الأطباء في المجمع الطبي الشهير.

تأكيد من داخل مستشفى الشفاء

وقال معتز حرارة أخصائي طب الطوارئ في مجمع الشفاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت بالفعل مدير المستشفى الدكتور محمد أبو سلمية.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة، أن قوات الاحتلال اقتحمت خلال الساعات الماضية قسم الطوارئ وقامت بعمليات تفتيش بداخله.

وأشار إلى أن هناك 180 مريضا بحاجة إلى رعاية داخل المستشفى، في حين يُقدم لهم الرعاية فقط ثلاثة أطباء وأربعة ممرضين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحم مجمع الشفاء الطبي وحوله إلى ثكنة عسكرية، بعد معارك عنيفة في محيطه، وعمد إلى إخلائه من عدد كبير من الجرحى والمرضى والأطقم الطبية.

ولتبرير جرائمه، زعم جيش الاحتلال أن لديه أدلة على أن المستشفى كان يستخدم لأغراض عسكرية، فيما نفت حركة حماس ادعاءات الاحتلال، ووصفتها بأنها “قصة ملفقة لن يصدقها أحد”.

صحة غزة تكذب ادعاءات الاحتلال

من جهتها أكدت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال لم يعثر على أي عتاد أو سلاح في مستشفى الشفاء في غزة، وأنها لا تسمح بالأساس بوجود أسلحة في المستشفيات التابعة لها.

في سياق متصل، كشف تحليل بصحيفة “الغارديان” البريطانية، أن الصور التي نشرها جيش الاحتلال من مستشفى الشفاء فشلت في إثبات رواية أن “حماس” كانت تستخدم المجمع الطبي كمركز لقيادة عملياتها.