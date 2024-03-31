مجزرة إسرائيلية في غزة.. مشاهد مرعبة لاستهداف خيام الصحفيين والنازحين بمستشفى شهداء الأقصى

وطن – واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره وجرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة، مع استمرار الحرب لليوم الـ177 على التوالي.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بارتكاب جيش الاحتلال مجزرة بقصف خيام الصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى.

مشهد مخيف.. اللحظات الأولى لاستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لخيمة نازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى، ومصادر محلية تتحدث عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتضرر خيام مجاورة. pic.twitter.com/fIJplgOcQ2 — TRT عربي (@TRTArabi) March 31, 2024

وقال المكتب الإعلامي إنّ المجزرة داخل “مستشفى شهداء الأقصى” جاءت في وقت ذروة حركة المرضى والجرحى والنازحين.

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وأظهرت لقطات مصورة، اللحظات الأولى للمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يتعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة.

اللحظات الأولى عقب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت خيام الصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى pic.twitter.com/48mgeDzm6B — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 31, 2024

حصيلة شهداء غزة

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 32 ألفاً و782 شهيداً، إضافة إلى 75.298 مصاباً.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر جديدة بغزة، راح ضحيتها 77 شهيداً و108 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

شهداء في خان يونس

واستشهد 11 فلسطينياً وإصابة العشرات، في قصف للاحتلال على بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال، منازل سكنية شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

بالتزامن، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق مجموعة من الفلسطينيين في عبسان شرقي المدينة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال جنوب شرقي حي الزيتون في مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الدخانية في محيط دوار الكويت جنوبي حي الزيتون، بالتزامن مع استهداف طائرات الاحتلال مناطق شمال غربي المدينة.