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مجزرة “المستشفى الإماراتي”.. لحظة وقوعها ومشاهد مُروعة (فيديو)

بقلم
مجزرة "المستشفى الإماراتي".. لحظة وقوعها ومشاهد مُروعة

وطن – وثقت لقطات ومشاهد وصفت بالمروعة اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي خيماً لنازحين في رفح جنوبي قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 11 شخصاً وإصابة 50 آخرين.

واستهدف الاحتلال بإحدى غاراته الوحشية خيمة بالقرب من المستشفى الإماراتي للولادة بتل السلطان غرب رفح، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال، وفق بيان صدر عن وزارة الصحة بقطاع غزة.

وأضاف البيان أن الاستهداف طال خيام نازحين وتجمع للمواطنين بجوار بوابة مستشفى الإماراتي للولادة بتل السلطان.

حصيلة العدوان على غزة

وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة السبت، إلى 30 ألفاً و320 شهيداً، في حين بلغ عدد المصابين 71 ألفاً و533 مصاباً، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد ارتكب جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، 10 مجازر، أسفر عنها استشهاد 92 شخصاً، وإصابة 156 آخرين.

كما ارتفعت حصيلة شهداء مجزرة “الطحين“، التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، في دوار النابلسي شمالي قطاع غزة، إلى 116 شهيداً.

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مجزرة "المستشفى الإماراتي".. لحظة وقوعها ومشاهد مُروعة

مجزرة “المستشفى الإماراتي”.. لحظة وقوعها ومشاهد مُروعة (فيديو)

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