مجزرة “المستشفى الإماراتي”.. لحظة وقوعها ومشاهد مُروعة (فيديو)

وطن – وثقت لقطات ومشاهد وصفت بالمروعة اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي خيماً لنازحين في رفح جنوبي قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 11 شخصاً وإصابة 50 آخرين.

واستهدف الاحتلال بإحدى غاراته الوحشية خيمة بالقرب من المستشفى الإماراتي للولادة بتل السلطان غرب رفح، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال، وفق بيان صدر عن وزارة الصحة بقطاع غزة.

مشاهد مروعة توثق اللحظات الأولى عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين وتجمعًا للفلسطينيين بمحيط المستشفى الإماراتي في #رفح جنوبي قطاع #غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/aggSSsK0BU — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 2, 2024

وأضاف البيان أن الاستهداف طال خيام نازحين وتجمع للمواطنين بجوار بوابة مستشفى الإماراتي للولادة بتل السلطان.

◾اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال خيمة قرب المستشفى الإماراتي في رفح. pic.twitter.com/BSyHBVD197 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 2, 2024

حصيلة العدوان على غزة

وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة السبت، إلى 30 ألفاً و320 شهيداً، في حين بلغ عدد المصابين 71 ألفاً و533 مصاباً، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدخل المستشفى الإماراتي حيث قصف الخيام أمام بوابة المستشفى#GazaGenocide #GazaHolocaust pic.twitter.com/UovhRldAXg — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) March 2, 2024

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد ارتكب جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، 10 مجازر، أسفر عنها استشهاد 92 شخصاً، وإصابة 156 آخرين.

كما ارتفعت حصيلة شهداء مجزرة “الطحين“، التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، في دوار النابلسي شمالي قطاع غزة، إلى 116 شهيداً.