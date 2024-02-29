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مجزرة دوار النابلسي: كيف تحولت شاحنة المساعدات إلى مركبة نقل الشهداء في غزة

بقلم
مجزرة دوار النابلسي

وطن – ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة، بعدما استهدف تجمعا لمواطنين فلسطينيين احتشدوا للحصول على مساعدات إنسانية على شارع الرشيد قرب دوار النابلسي شمالي قطاع غزة.

وفي مشهد يوثق مأساوية الاستهداف، تحولت شاحنة لنقل المساعدات إلى شاحنة لنقل جثامين الشهداء في قطاع غزة، بعد مجزرة ارتكبها الاحتلال.

وشوهدت شاحنة مخصصة لنقل المساعدات، وهي تنقل جثامين الشهداء وكذلك الجرحى، بعد المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأهالي الفلسطينيين.

وقالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال ارتكب المجزرة بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول المساعدات، ما أدّى إلى تسجيل عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

ونقلت أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما جرى تحويل أعداد كبيرة من الاصابات تم تحويلها لمشفى المعمداني لعدم قدرة مجمع الشفاء استيعاب العدد الكبير من الجثامين والجرحى.

سيدة تبحث عن ابنها

كما انتشر مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تبحث عن ابنها الذي خرج إلى شارع الرشيد بغزة الليلة الماضية بحثاً عن الطحين والغذاء قبل أن يرتكب جيش الاحتلال مـــجزرة بحق الأهالي في المنطقة.

وقالت قناة الجزيرة، إن 50 شهيدا ونحو 200 جريح وصلوا لمجمع الشفاء إثر قصف إسرائيلي على طوابير المساعدات شمالي قطاع غزة.

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