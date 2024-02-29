مجزرة دوار النابلسي: كيف تحولت شاحنة المساعدات إلى مركبة نقل الشهداء في غزة

وطن – ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة، بعدما استهدف تجمعا لمواطنين فلسطينيين احتشدوا للحصول على مساعدات إنسانية على شارع الرشيد قرب دوار النابلسي شمالي قطاع غزة.

وفي مشهد يوثق مأساوية الاستهداف، تحولت شاحنة لنقل المساعدات إلى شاحنة لنقل جثامين الشهداء في قطاع غزة، بعد مجزرة ارتكبها الاحتلال.

وشوهدت شاحنة مخصصة لنقل المساعدات، وهي تنقل جثامين الشهداء وكذلك الجرحى، بعد المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأهالي الفلسطينيين.

🎥- شاحنة مخصصة لنقل المساعدات صارت لنقل الشهداء والجرحى، بعد مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأهالي الفلسطينيين على دوار النابلسي في #غزة pic.twitter.com/gJnVEpcokI — عربي بوست (@arabic_post) February 29, 2024

وقالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال ارتكب المجزرة بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول المساعدات، ما أدّى إلى تسجيل عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

مجزرة في شمال القطاع المحاصر ..

الناس كانت متجمعة في انتظار شاحنات المساعدات والطحين .. الدبابات الاسرائيلية حاصرتهم على شارع الرشيد بغزة وارتكبت مجزرة بحقهم اثناء انتظارهم المساعدات .. 40 شهيد كانوا في انتظار اكياس الطحين pic.twitter.com/jEmPaousnf — ‏جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) February 29, 2024

ونقلت أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما جرى تحويل أعداد كبيرة من الاصابات تم تحويلها لمشفى المعمداني لعدم قدرة مجمع الشفاء استيعاب العدد الكبير من الجثامين والجرحى.

⭕️تواصل نقل الشهداء والمصابين من المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال على شارع الرشيد بغزة pic.twitter.com/35AVRqHoNl — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) February 29, 2024

سيدة تبحث عن ابنها

كما انتشر مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تبحث عن ابنها الذي خرج إلى شارع الرشيد بغزة الليلة الماضية بحثاً عن الطحين والغذاء قبل أن يرتكب جيش الاحتلال مـــجزرة بحق الأهالي في المنطقة.

تغطية صحفية: سيدة فلسطينية تبحث عن نجلها الذي خرج إلى شارع الرشيد بغزة الليلة الماضية بحثاً عن الطحين والغذاء قبل أن يرتكب جيش الاحتلال مـــجزرة بحق الأهالي في المنطقة pic.twitter.com/rAEh9V6nl5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 29, 2024

وقالت قناة الجزيرة، إن 50 شهيدا ونحو 200 جريح وصلوا لمجمع الشفاء إثر قصف إسرائيلي على طوابير المساعدات شمالي قطاع غزة.