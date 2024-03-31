قيادي بحماس يوضح حقيقة إجراء مفاوضات جديدة في القاهرة بشأن حرب غزة

وطن – أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس “أسامة حمدان” في حديث للجزيرة، أنه لا حديث حتى اللحظة عن أي جولة مفاوضات جديدة بعد أنباء وصول الوفد الإسرائيلي للقاهرة لبحث صفقة التبادل.

وقال حمدان في حديث لقناة الجزيرة القطرية إنه لا صحة لعقد جولة مفاوضات جديدة، بعد أنباء عن أن الوفد الإسرائيلي سيصل مساء اليوم للقاهرة لبحث صفقة التبادل وأن الاحتلال لم يقدم في ردوده أي التزامات.

وذكر القيادي الفلسطيني أن إجاباته كانت محاولة للمماطلة فيما يتعلق بالنقاط الأساسية التي تريد حماس إجابات بشأنها.

ومن أبرز ما تبحث حماس عنه وفق القيادي الفلسطيني هو:

وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة.

عودة النازحين للشمال وإعمار القطاع.

وأشار أسامة حمدان إلى أن استمرار الاحتلال في “تعنته” يعني أن جهود الوسطاء المصريين والقطريين ستواجه طريقا مسدودا، وفق تعبيره.

ويريد الاحتلال استعادة أسراه فقط ومواصلة احتلال غزة بطريقة مفتوحة فيما يسهم الموقف الأميركي بتغطية “التعنت” الإسرائيلي.

يذكر أن المقاومة الفلسطينية قد أكدت أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تصورها لملف المفاوضات والتي قدمتها للوسطاء في مصر وقطر ترتكز على 5 نقاط رئيسية هي:

وقف إطلاق النار.

عودة غير مشروطة للنازحين.

انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة.

دخول المساعدات ومواد الإغاثة.

إعادة الإعمار.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد رفض مقترح حماس الذي يتضمن الإفراج عن 30 من أصحاب المؤبدات مقابل كل مجندة، وعرض -في المقابل- الإفراج عن 5 فقط يتم تحديدهم من طرفها.

وكانت آخر جولة مفاوضات قد عقدت في الدوحة واستمرت لحوالي أسبوعين للتوصل إلى صفقة بين حركة حماس والاحتلال، لكنها لم تفض إلى نتائج رغم تعبير واشنطن عن تفاؤلها بالمحادثات.